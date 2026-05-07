11. maijā "Go3" televīzijā debitēs jauns realitātes šovs "Laimīgie laiku(s) neskaita", kas ļaus ieskatīties četru slavenu pāru dzīvē. Skatītāji varēs noskaidrot vairāk par Leldes Dreimanes, Martas Salcēvičas, Svetlana Žigajevas un Līvas Gobas attiecībām, uzzinot, kas slēpjas aiz skaistajiem sociālo tīklu ierakstiem.
"Laimīgie laiku(s) neskaita" ir realitātes šovs, kas ļaus ieskatīties četru pāru ikdienā caur sieviešu prizmu un noskaidrot, kā tas, cik ilgas ir attiecības, ietekmē pāru savstarpējo komunikāciju un sadarbību. Šovam izvēlēti pāri ar dažādu attiecību stāžu – kāds kopā vairāk nekā 20 gadus, bet kādam vēl tikai rozā briļļu periods.
Savā ikdienā ielūkoties ļaus aktrise Lelde Dreimane ar šovā "Randiņš ar divām" iepazīto Artūru Bernātu, influencere Marta Salcēviča ar līgavaini Ronaldu Burnicki, influencere un jaunā māmiņa Līva Goba ar vīru Dāvidu Gobu, kā arī pāris ar 20 gadu stāžu – influencere Svetlana Žigajeva ar vīru Juriju Žigajevu.
Katrs pāris ir atšķirīgs un īpašs ne vien ar attiecību ilgumu, bet arī ar izaicinājumiem un dzīvesveidu. Līva un Dāvids Gobas pavērs aizkulises kristīgajai draudzei, kuru abi apmeklē, Lelde Dreimane atklās, kā jūtas pamātes statusā, Svetlana Žigajeva ar Juriju Žigajevu nekautrēsies runāt par intīmo dzīvi, savukārt Marta Salcēviča un Ronalds Burnickis ļaus ieskatīties kāzu plānošanas procesā.
Visas četras dāmas ir satura veidotājas un regulāri dalās ar saviem dzīves notikumiem, taču šovā redzēsim to, kas parasti paliek aiz kadra. Pāri gan parādīs mums savu ikdienu, gan izmēģinās neierastas lietas, dažkārt arī izkāpjot no savas komforta zonas un ieraugot savu partneri citām acīm.
Jaunas šova epizodes būs pieejamas katru dienu no pirmdienas līdz ceturtdienai.
