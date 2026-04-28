Vakar, 27. aprīlī, ar skaļu finālu noslēdzās Go3 un TV3 iepazīšanās šovs "Mīlestības villa", kurā galvenais varonis Gunārs pieņēma izšķirošo lēmumu par savām attiecībām.
Finālā viņam bija jāizvēlas starp divām dalībniecēm — Sanitu un Samantu. Abas šovā nonāca no "Intrigu villas", un arī viņu attiecību līnijas līdz pat pēdējam brīdim saglabāja spriedzi. Lai gan Gunāru ar Sanitu saistīja jau senas simpātijas, gala izvēle krita par labu Samantai.
Noslēdzošajā epizodē netrūka emociju. Anete uzzināja patiesību par šova formātu un vēl vienu dienu pavadīja "Intrigu villā", kamēr Samanta cīnījās ar greizsirdību par Gunāra tuvību ar citām dalībniecēm. Tomēr pāris spēja izrunāt domstarpības un turpināt ceļu uz finālu.
Spriedzi pastiprināja arī iepazīšanās ar Gunāra mammu un viņas pavadoni, bet vakarā sekoja galvenais notikums — vecpuiša izvēle. Gunārs paziņoja, ka vēlas veidot attiecības ar Samantu, kas Sanitai bija nepatīkams pārsteigums.
Ar to gan pārsteigumi nebeidzās. Finālam pievienojās arī "Intrigu villas" dalībnieki, atklājot līdz šim slēptās aizkulises. Uzzinātais šokēja Gunāru un izraisīja asāku vārdu apmaiņu starp viņu un Sanitu.
Savukārt pašā noslēgumā Samantai tika dots vēl viens būtisks lēmums — izvēlēties naudas balvu vai mīlestību. Viņa izvēlējās attiecības ar Gunāru, un pāris papildus ieguva arī sešu tūkstošu eiro vērtu ceļojumu.
