Latvijas Televīzijas (LTV) rudens sezonā būs skatāms iemīļotais šovs "Es mīlu tevi, Latvija!". Jau šobrīd ikviens aicināts piedalīties balsojumā Latvijas Sabiedriskā medija (LSM) portālā LSM.lv un līdz 19. maija plkst. 23.59 izvēlēties 15 nozīmīgas kultūras ēkas no dažādām Latvijas pilsētām. Vislielāko atbalstu guvušie objekti tiks iekļauti šova vizuālajā noformējumā, kļūstot par scenogrāfijas elementiem LTV studijā.
"Neraugoties uz mūsu dažādību, atšķirīgajām interesēm un pieredzi, ir lietas, kas mūs vieno, šeit un tagad, šajā zemē. Ar pārliecību, ka zem nosaukuma "Es mīlu tevi, Latvija!" var parakstīties teju ikviens Latvijas iedzīvotājs, mēs gaidām rudeni, kad kopā ieraudzīsim, sajutīsim, izzināsim un izdziedāsim Latviju jaunās skaņās un jaunā veidolā," par gaidāmo raidījumu stāsta LTV Programmu daļas direktore Jana Semjonova.
Arī jaunajā sezonā šovs "Es mīlu tevi, Latvija!" priecēs ar azartu, humoru un sirsnīgu latviskuma sajūtu, vienlaikus dodot skatītājiem iespēju kļūt par daļu no tā veidošanas.
Raidījums tiek veidots pēc starptautiskā formāta "I Love My Country" licences un plānots rudens sezonā kā aizraujošs un saturiski bagāts stāsts par Latviju, tās cilvēkiem, vērtībām, notikumiem un vēsturi. Raidījumā gaidāmas dažādas spēles un draudzīga sāncensība.
