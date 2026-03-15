Ventspilniece Alvīne ir mērojusi ceļu pie Kohiem, lai ne tikai satiktu tuviniekus, bet arī saņemtu nepieciešamo medicīnisko palīdzību. Kamēr ģimene rūpējas par vecmāmiņas veselību, risinot vizītes pie ārstiem, sarunas neizbēgami nonāk līdz viņu publiskajam tēlam. Realitātes seriālā "Ģimene burkā" redzams, ka sirmā kundze nebūt nav sajūsmā par savu radinieku izvēli demonstrēt ikdienu visas Latvijas priekšā. Viņas ieskatā šāda vaļsirdība robežojas ar nevajadzīgu risku.
Viesturam interesējoties par Alvīnes domām, viņa neslēpj skepticismu, uzsverot, ka privātām lietām jāpaliek aiz slēgtām durvīm. Viņas pozīcija ir skaidra: "Godīgi sakot, es ne sevišķi jūsmoju par šādu avantūru. Man tā liekās, nu, ka netīru vešu var mazgāt mājās vienatnē, bet sabiedrībā nē!"
Kamēr Viesturs oponē, apgalvojot, ka viņu dzīve ir caurspīdīga un tajā nav "netīru" noslēpumu, deviņdesmitgadīgā kundze norāda uz savu atpazīstamību Ventspilī. Viņa uztraucas par kaimiņu un paziņu reakciju, sakot: "Visi skatās tagad un domā – ak Dievs!"
Neskatoties uz sākotnējo pretestību, Alvīne atzīst, ka pati seko līdzi raidījumam un priecājas par ģimenes panākumiem. Arī Olga piebilst, ka, lai gan viedokļi mēdz dalīties un savulaik pat Viestura brālis šo soli sauca par blamēšanos, kopumā apkārtējie ir saprotoši.
Visbeidzot, Viesturs ar milzu pateicību raksturo saikni ar omīti. Viņa nav tikai viešņa, bet gan cilvēks, kurš kopš bērnības ir bijis galvenais Kohu ģimenes padomdevējs un morālais balsts jebkurā dzīves situācijā.
