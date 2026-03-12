Latviešu teātra režisore, horeogrāfe un aktrise Linda Kalniņa jau kādu laiku ir attiecībās ar režisoru Dž. Dž. Džilindžeru. Lai gan par abu attiecībām kuluāros runāts jau iepriekš un viņi publiski nav slēpuši savstarpējo simpātiju, Kalniņa līdz šim no plašākiem komentāriem atturējusies.
Viņa skaidro, ka apzināti izvēlējusies saglabāt piesardzību, jo uzskata, ka privātā dzīve nav domāta publiskai apspriešanai, raksta žurnāls "Ieva". Attiecību fakts netiek noliegts, tomēr viņa nevēlas tās plaši aprunāt medijos.
"Uzskatu, ka privātās attiecības ir privātas. Tas ir kaut kas ļoti intīms, mazs stādiņš, par kuru es rūpējos un neizlieku pilsētas centrā, kur lielām mašīnām braukt pāri," saka Kalniņa.
Sieviete norāda, ka šīs attiecības viņai palīdz iepazīt sevī jaunas personības šķautnes un citādi paraudzīties uz sievišķību. Viņa arī uzsver, ka Džilindžeru uzskata par cilvēku, kurš dzīvo pēc saviem principiem un nepakļaujas citu viedokļiem, un tieši šādu drosmi viņa cenšas mācīties arī pati.
Tāpat aktrise atzīst, ka attiecībās cilvēks bieži ierauga arī savas rakstura puses, kuras citādi nepamanītu, un tas var palīdzēt labāk izprast sevi.
Jau iepriekš vēstīts, ka režisors pērnā gada nogalē šķīrās no savas sestās sievas – rakstnieces Ingas Grencbergas.
Vairāk uzziniet žurnālā "Ieva".
