AS "Latvijas valsts meži" (LVM) šovasar apsaimniekojusi darbu aizsargājamas vaboles – lapkoku lapgrauža – dzīvotni Ziemeļvidzemes dabas liegumā "Augstroze".
Lapkoku praulgrauzis apdzīvo galvenokārt ozolu, liepu un ošu dobumus saules labi apgaismotās vietās. "Tā kā šo vaboļu dzīves cikls ilgst 3–4 gadus, jāpaiet ilgākam laikam, lai apsaimniekošanas darbi atspoguļotos to skaita pieaugumā. Tomēr sugas ekoloģiskajām prasībām atbilstošas dzīvotnes platības palielināšanās jau ir uzskatāma par nozīmīgu soli sugas aizsardzībā," norāda biologs, LVM vides eksperts Mārtiņš Kalniņš. Darbu gaitā 12 hektāru kopplatībā no aizauguma atbrīvoti praulgrauža apdzīvotie ozoli un tie koki, kurus vabole nākotnē varētu apdzīvot. Tāpat darbi ietvēra parkveida ainavas veidošanu, kas ir sevišķi vēlama lapkoku praulgrauzim. Parkveida ainava ir labi izgaismota teritorija ar atsevišķiem dobumainiem ozoliem un samērā daudziem ozoliem, kam dobumi vēl tikai sāk veidoties. "Lai sasniegtos rezultātus uzturētu, ik pēc dažiem gadiem jāveic koku un krūmu atvašu pļaušana apsaimniekotajās teritorijās. Monitoringa laikā fiksēti arī vēl papildu koki ārpus apsaimniekotās teritorijas, kurus būtu vēlams atbrīvot no apauguma, jo saulainās vasaras dienās tie ir ļoti noēnoti," norāda M. Kalniņš.
Publikācija tapusi sadarbībā ar Meža attīstības fondu.
