Aktieris Edgars Pujāts un viņa sieva Marta Pujāte pēc astoņiem kopīgiem gadiem nolēmuši šķirties, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
“Tas bija abpusējs lēmums,” atklāj aktieris, piebilstot, ka sākotnēji cerēja glābt attiecības ar sievu un četru bērnu māti. Pagājušajā ceturtdienā viņš parakstīja šķiršanās dokumentus.
Edgars Pujāts arī atzīst, ka šobrīd vēl nav gatavs jaunām attiecībām, tomēr piebilst: “Nekad nevar zināt, kas nākamajā dienā notiks. Ja dzīvē vēl būs lemts kādu satikt, gribētu, lai attiecībās valda pilnīga atklātība.”
Vasarā izskanēja ziņa, ka Pujāts jau četrus mēnešus atturas no alkohola lietošanas, jo, kā atzinis pats aktieris, dzeršana bija pārsniegusi visas robežas un viņš nolēmis to izbeigt.
Pujāti apprecējās 2017. gada 11. februārī pēc divu gadu ilgām attiecībām, un laulībā dzimuši četri bērni – Rojs Kristers, Marks Eliots, Elodia Greisa un Kajs Eidens.
