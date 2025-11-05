Veselības ministrs: Mēs neatstāsim Latvijas iedzīvotājus bez palīdzības

Veselības ministrija ir sagatavojusi informatīvo ziņojumu par slimnīcu tīkla attīstību, kas drīzumā nonāks uz valdības galda.
Ministrija pārskata līdzšinējo sistēmu un plāno pāriet uz trīs līmeņu slimnīcu modeli – lokālajām, reģionālajām un daudzprofilu slimnīcām, aizstājot pašreizējo piecu līmeņu dalījumu. Gaidāmie pārkārtojumi vislielākās iedzīvotāju bažas ir radījuši par to, vai visās slimnīcās, kur patlaban ir neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļa, tā tiks saglabāta arī turpmāk. Lai uzzinātu, kā slimnīcu pārtapšana ietekmēs reģionu iedzīvotājus, "Latvijas Avīze" kopā ar novadu laikrakstu žurnālistiem kopīgā sarunā Bauskā iztaujāja veselības ministru Hosamu Abu Meri.
M. Libeka: Mūsu valsts iedzīvotāji gaida garās rindās, lai tiktu vizītē pie speciālistiem. Taču, iepazīstoties ar Eiropas Savienības vidējiem rādītājiem, ir redzams, ka Latvijā nemaz nav liels ārstu deficīts – tas ir nedaudz zem vidējā ES rādītāja: vidēji 3,2 ārsti uz 1000 iedzīvotājiem. Kāpēc reģionu nodrošināšana ar ārstiem kļuvusi par tik lielu problēmu?
H. Abu Meri: Atgādināšu, ka 2009. gada krīzes laikā daudzi ārsti aizbrauca no Latvijas. Pēdējie dati gan ir pozitīvi, jo tikai desmit procenti no jaunajiem ārstiem vēlas strādāt ārzemēs. Cilvēkresursu problēma medicīnā pakāpeniski samazinās, bet tomēr tā joprojām ir jūtama. Jāņem vērā, ka, piemēram, divas trešdaļas ģimenes ārstu, kuri strādā, ir pensijas vecumā vai tuvu tam.
M. Libeka: Cilvēks no reģiona atbrauc vizītē pie invazīvā kardiologa Paula Stradiņa klīniskajā universitātes slimnīcā, lai saņemtu nepieciešamo medicīnisko procedūru. Bet pēc vairākiem mēnešiem vai pusgada viņam rodas veselības problēma, piemēram, sirds aritmija, un viņš vēlas tikt vizītē pie kardiologa. Vislabāk pie tā paša, kurš veica procedūru vai arī pie šīs specialitātes ārsta tuvāk dzīvesvietai. Diemžēl ļoti bieži tas nav iespējams, jo reģionos kardiologu katastrofāli trūkst, bet, lai tiktu pie Stradiņa slimnīcas ārsta, jāgaida mēnešiem par valsts kvotu un arī privātajā ārstniecības iestādē, kur šis ārsts pieņem, ir gara rinda. Kāda jēga taisīt dārgas procedūras sirds un asinsvadu slimniekiem, ja ārstēšanā nepastāv pēctecība?
Ja runājam par reģioniem, mums ir jāsaprot – katrā poliklīnikā un novadā nebūs kardiologa. Jaunajā sirds un asinsvadu slimību plānā ir noteikts, ka ir jābūt pieejamiem speciālistiem, īpaši plaša profila slimnīcās, tajā skaitā arī reģionālajās slimnīcās.
Nav jau katru reizi jāiet pie kardiologa, ja radušās sirds veselības problēmas. Pacientam pēc invazīvas ārstēšanas var palīdzēt arī ģimenes ārsti un internisti.
Pašreizējās piecu līmeņu slimnīcās daudzi speciālisti strādā nepilnas slodzes te vienā, te otrā vietā. Tāpēc, ieviešot jauno sistēmu, kad piecu līmeņu slimnīcu vietā būs trīs līmeņi, būs iespējams vairāk koncentrēt speciālistus vienā ārstniecības iestādē.