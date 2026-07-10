Suns ir unikāls dzīvnieks. Tas spēj pielāgoties pie dažādiem dzīves apstākļiem, kompensēt traumas un slimības sekas. Tieši tādēļ saimnieki bieži vien nepamana pakāpeniskās izmaiņas suņa uzvedībā un neievēro, kad dabiskā novecošana pāriet patoloģijā.

Pēdējo gadu desmitu laikā veiktie zinātniskie pētījumi parāda, ka daļai suņu attīstās procesi, kas ir līdzīgi cilvēka Alcheimera slimībai. Tās dēvē par kognitīvās disfunkcijas sindromu.

Tā ir kompleksa, ar novecošanu saistīta smadzeņu funkciju pasliktināšanās. Pētījumi rāda, ka starp suņiem, kas vecāki par astoņiem gadiem, šis sindroms sastopams aptuveni četrpadsmit līdz 35 procentos gadījumu. Tomēr diagnoze tiek noteikta tikai daļai no tiem, jo simptomi bieži tiek kļūdaini uzskatīti par normālas novecošanas pazīmēm.

Alcheimers cilvēkam

Progresējošā smadzeņu slimība cilvēka smadzenēs izraisa atmiņas, domāšanas un uzvedības traucējumus. Tā ir visizplatītākā demences forma.

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