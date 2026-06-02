Ultrasonogrāfiju var veikt visiem un visur – pat kalnos. Atbildot uz jautājumu, vai ir gadījumi, kad nedrīkst veikt ultrasonogrāfiju, TV24 raidījumā "Ārsts atbild" skaidro radiologs Kaspars Stepanovs.
Cik bieži ultrasonogrāfijas rezultātu nolasīšanā un lēmuma pieņemšanā tiek izmantots mākslīgais intelekts? Ārsts atbild, ka mākslīgais intelekts atvieglo darbu, piemēram, izmēra orgānu lielumu, ja ir kāds veidojums, apvelk to, pats klasificē no 1-5, cik veidojums ir aizdomīgs.
"Taču mēs tāpat visu pārbaudām, vai viss ir precīzi, var gadīties, ka kāda kontūra ir izplūdusi, tā ka – lēmumu pieņem ārsts," piebilst Stepanovs.
