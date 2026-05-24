Īru MMA zvaigzne Konors Makgregors pēc piecu gadu pārtraukuma atgriezīsies oktagonā, lai 11. jūlijā Lasvegasā cīnītos ar bijušo pusvieglā svara čempionu Maksu Holoveju, vēsta cīņu organizācija "UFC". Tā paredzēta kā "UFC 329" galvenā cīņa Starptautiskās cīņu nedēļas laikā un notiks pusvidējā svara kategorijā.
37 gadus vecais Makgregors pēdējo reizi cīnījās 2021. gadā, kad triloģijas duelī pret Dastinu Porjē pirmajā raundā salauza kāju un piedzīvoja tehnisko zaudējumu. Kopš tā laika viņa atgriešanās apspriesta vairākkārt, tomēr līdz šim tā nebija notikusi. Ilgstoši pastāvēja runas par Makgregora iespējamu cīņu pret Maiklu Čendleru, taču īrs to atcēla pēdas pirksta lūzuma dēļ.
Makgregors savulaik kļuva par pirmo UFC cīkstoni, kurš vienlaikus turējis čempiona jostas divās svara kategorijās.
2015. gadā viņš 13 sekundēs nokautēja Hosē Aldo, izcīnot pusvieglā svara titulu, bet vēlāk kļuva arī par vieglā svara čempionu pēc uzvaras pār Ediju Alvaresu.
Savukārt 34 gadus vecais Holovejs pēdējos gados bijis daudz aktīvāks par savu nākamo pretinieku un aizvadījis vairākas augsta līmeņa cīņas. Viņš karjeras laikā uzvarējis tādus pretiniekus kā Hosē Aldo, Džastinu Geičī, Frenkiju Edgaru un Dastinu Porjē. Konora un Maksa pirmā tikšanās notika jau 2013. gadā Bostonā, kad Makgregors uzvarēja pēc tiesnešu lēmuma.
Pēc cīņas izziņošanas Makgregors sociālajos tīklos vērsās pie Holoveja ar provocējošu paziņojumu: "Es tevi pazemošu, mazais. Vēlreiz."
Pēdējos gados Makgregora vārds izskanējis ne tikai sporta dēļ. Viņš bijis iesaistīts vairākos skandālos un tiesvedībās, tostarp par iespējamu seksuālu vardarbību.
Neraugoties uz ilgo prombūtni un pretrunīgo reputāciju, Makgregors joprojām ir viens no populārākajiem un komerciāli veiksmīgākajiem MMA sportistiem pasaulē. UFC vadība cer, ka viņa atgriešanās kļūs par vienu no gada lielākajiem notikumiem cīņu sportā.
