Šova “Slavenības. Bez filtra” dalībnieki Olga un Kaspars Kambalas ir nopietni pievērsušies sava veikala telpu labiekārtošanai. Abi ir nolēmuši, kādos toņos vēlas redzēt sienas, tāpēc devušies uz veikalu, lai iegādātos krāsas. Drīz vien virs abiem savelkas negaisa mākoņi un turpat veikala konsultanta priekšā abi sāk risināt attiecības.
“Redzi, sieva? Es daru savu vīrieša pienākumu, esmu dabūjis mums krāsu. Man jāiet uz noliktavu, bet tu vari tagad sēdēt mājās un darīt visu pārējo,” paziņo Kaspars. Olga atcērt, ka jebkāda veida kustība konkrētajā jautājumā ir notikusi tikai tāpēc, ka Kasparam ir “iedevusi pendeli”, jo citādāk nekas nenotiktu.
Aizkadrā Olga atzīst, ka viņai ir “apnicis būt vīrietim šajās attiecībās”. “Stumt viņu, dot idejas, tad viņam ir depresija, un beigās izrādās, ka es esmu vainīga, ka nav nekas nokrāsots,” savu sāpi neslēpj Olga.
Pie veikala drīz vien saruna pāriet augstos toņos, Olgai kliedzot uz Kasparu: “Vācies, bļin! Tu vienkārši esi slims, tu man visu sabojāji! Tu padomā, ko tu runā un ko tu man stāsti! Tu mani provocē, ka es nevaru savākties! Tas ir viss. Es izvācos no šejienes. Es izvācos šodien no mājas vienalga kur. Man vienkārši līdz kaklam tas viss!”
