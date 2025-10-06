Vācijas kanclers Frīdrihs Mercs svētdien paziņojis, ka Vācijai nevajadzētu piedalīties nākamā gada Eirovīzijas dziesmu konkursā Vīnē, ja no tā tiks izslēgta Izraēla.
Sarunā ar sabiedrisko raidorganizāciju ARD uz jautājumu, vai Vācijai šādā gadījumā vajadzētu brīvprātīgi atteikties no dalības Eirovīzijā, Mercs atbildēja: "Es to atbalstītu. Manuprāt, tas ir skandāls, ka kas tāds tiek pat apspriests."
Jau nedēļām pieaug spiediens uz dziesmu konkursa rīkotājiem, lai panāktu Izraēlas diskvalifikāciju, to pamatojot ar Izraēlas militāro operāciju Gazas joslā. Cita starpā no dalības Eirovīzijā piedraudējušas atteikties Spānijas un Nīderlandes sabiedriskās raidorganizācijas, ja Izraēlai būs ļauts konkursā piedalīties.
Eiropas Raidorganizāciju savienība (EBU) septembra beigās paziņoja, ka novembrī sarīkos organizācijā pārstāvēto raidorganizāciju tiešsaistes sanāksmi, lai balsotu par dalību 2026. gada dziesmu konkursā, kas paredzēts maijā Vīnē.
