Austrālijā pirmdien tiesa piesprieda mūža ieslodzījumu piecdesmit gadus vecajai Erinai Patersonei, kura jūlijā tika atzīta par vainīgu trīs sava vīra radinieku slepkavībā un vēl vienā slepkavības mēģinājumā. 

Šie noziegumi tika pastrādāti, izmantojot indīgas sēnes. Tiesa Melburnā arī nolēma, ka pirmstermiņa atbrīvošanu sieviete varēs lūgt tikai pēc 33 ieslodzījumā pavadītiem gadiem, Ņemot vērā, ka divu bērnu māte aiz restēm atrodas jau kopš 2023. gada, tas būs iespējams tikai 2056. gadā. Patersonei piespriestais uzskatāms par bargāko šāda veida cietumsodu sievietei Austrālijas vēsturē, vēsta raidorganizācija BBC. Jāpiebilst, ka prokurori bija prasījuši liegt viņai iespēju lūgt nosacītu pirmstermiņa atbrīvošanu.

Nāvējošās pusdienas

Austrālijas un pasaules mediju uzmanības centrā nonākušās prāvas būtība attiecas uz 2023. gada 29. jūlija notikumiem. Patersone toreiz pusdienās bija uzaicinājusi savu vīru Saimonu Patersonu, vīra vecākus Donu un Geilu Patersonus, kā arī Geilas māsu Heteri Vilkinsoni un viņas vīru Īanu Vilkinsonu. Erinas Patersones vīrs, ar kuru viņa dzīvoja šķirti, uz pusdienām nav devies, tostarp dēļ bažām, ka viņu varētu noindēt. Pārējie aicinātie ieradušies.

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Birka - Akcija AKCIJA
akcija

Gada

Akcija! -35% atlaide Gada abonementam ar kodu LASIAKCIJA. Tagad tikai 19,49 EUR - pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

29,99 € / uz 52 nedēļām
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē