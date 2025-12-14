ASV Rodailendas štata Providensā sestdien Brauna Universitātes teritorijā notikusi apšaude, kurā dzīvību zaudējuši divi cilvēki un ievainoti vēl deviņi, apstiprinājušas vietējās amatpersonas un universitātes vadība. Aizdomās turamais joprojām nav aizturēts, un pilsētā norit plaša mēroga meklēšanas operācija.
Apšaude notika ap plkst. 16.05 pēc vietējā laika Barus & Holley inženierzinātņu un fizikas ēkā – laikā, kad universitātē norisinājās semestra noslēguma eksāmeni. Policija norāda, ka šāvējs atklājis uguni pirmā stāva auditorijā. Sākotnējā informācija liecina, ka telpā varēja notikt vai nu eksāmens, vai studentu mācību grupas nodarbība.
No ievainotajiem viens atrodas ļoti kritiskā stāvoklī, seši – kritiskā, bet stabilā stāvoklī, savukārt divu cietušo veselības stāvoklis tiek raksturots kā stabils. Devītais ievainotais guvis traumas no atlūzām, nevis tieša šāviena. Brauna Universitātes prezidente Kristīna Paksone norādījusi, ka sākotnēji visi cietušie bijuši universitātes studenti, taču par viena ievainotā statusu vēl nav pilnīgas skaidrības.
Aizdomās turamais bijusi persona tumšā apģērbā, kura pēc apšaudes pametusi ēku kājām, iespējams, caur Hope Street pusi. Šaujamierocis pagaidām nav atrasts.
Pēc incidenta universitāte izplatīja ārkārtas brīdinājumus studentiem un personālam, aicinot nekavējoties patverties, aizslēgt durvis un izslēgt mobilo tālruņu skaņu. Drošības pasākumos iesaistīti vairāk nekā 400 policistu.
Rodailendas gubernators Dens Makī paziņojis, ka par notikušo informējis ASV prezidentu Donaldu Trampu.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Abonē LASI.LV gadam vai kādu no "Latvijas Mediju" periodiskajiem izdevumiem 2026. gadam, un laimē 1500 eiro vai Philips kafijas automātu. Loterijas atļaujas nr. 8744.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu