Zināms, ka 2026. gada pavasarī bija ieplānots palaist darbībā Zemes orbītā nogādātu gigantisku spoguli, kas uz mirkli spētu pārvērst nakti dienā. Iespējams, tas jau noticis. Nākotnē varētu būt vairāki tūkstoši tādu orbitālo spoguļu un faktiski varēs atvadīties no nakts. Viena daļa zinātnieku lepnumā izriež krūtis, savukārt citi kļūst bažīgi – tas var pilnībā salauzt dabas un cilvēka bioritmus, izraisot katastrofālas sekas. Palūkosim, kādi šeit ir argumenti.

I

Projekta izstrādātājs ir amerikāņu uzņēmums Reflect Orbital, kas jau tagad dažādiem sākotnējiem izdevumiem saņēmis 1,25 miljonus ASV dolāru no... nav grūti iedomāties – no paša Pentagona, kā arī jau tur rokā ASV Federālās sakaru komisijas atļauju nogādāt orbītā pirmo spoguli. Pilnībā jaunam uzņēmumam tas nav slikts sasniegums. Lai gan atbalstītāju un sākotnējo finansētāju loks, protams, raisa gluži noteiktu piesardzību...

Pagaidām runa ir par spoguli 18x18 metru izmērā, un jau tagad zināms, ka tas spēs dot gaismu, kas lielāka par to, ko iespēj dot Mēness tā dēvētajā pilnmēness stadijā. Projekta autori apgalvojuši, ka tā būšot “maiga, izkliedēta gaisma”. Zināms, ka līdzīgi projekti savulaik izstrādāti gan ASV, gan PSRS, taču no tiem nevienu nebija izdevies novest pilnībā līdz galam. Šis tagad būs tas īstais.

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