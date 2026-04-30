Pēc nesenā ugunsgrēka Vecrīgā esošais naktsklubs un bārs "The Sinners" paziņojis par darbības atjaunošanu, liecina ieraksts kluba oficiālajā Facebook lapā.
"Ar prieku varam paziņot, ka klubs ir atpakaļ ierindā un gatavs uzņemt lielos ballētājus!" teikts paziņojumā.
Jau vēstīts, ka šorīt ugunsgrēks Vecrīgā "The Sinners" bārā, iespējams, izcēlies īssavienojuma dēļ.
Valsts policijā apliecināja, ka patlaban policijā ir sākta resoriskā pārbaude. Iespējams, ugunsgrēks izcēlies īssavienojuma dēļ.
Šorīt ap plkst. 6 saņemts izsaukums uz Grēcinieku ielu, kur sešstāvu dzīvojamās mājas pirmā stāva sabiedriskajās telpās bija izcēlies ugunsgrēks. Šajā adresē atrodas naktsklubs "Sinners" un bārs ar šādu pašu nosaukumu.
"The Sinners Bar" īpašnieks Miks Galvanovskis vēsta, ka nezināmu iemeslu dēļ pēc darba laika ir aizdedzies "Sinners" bārs. "Nezinām par tālāku nākotni, bet
šobrīd mūsu darbība ir apturēta,"
piebilst bāra īpašnieks. Galvanovskis atzina, ka bāram nav bijusi aktīva apdrošināšanas polise.
Viņš pateicās draugiem, kuri atbraukuši pāris stundu laikā un mēģina palīdzēt tikt galā ar ugunsgrēka sekām.
"Paldies Dievam, neviens cilvēks nebija telpās un neviens nav cietis. Tas notika pēc darba laika. Grūti ir komentēt, nespēju aptvert, kas ir noticis, patiesībā ir šoks," sacīja Galvanovskis.
Viņš uzsvēra, ka zaudējumu apmērs ir viss ieguldītais sešu gadu laikā. Bāra īpašnieks pauda apņēmību atjaunot tā darbību.
Pirms VUGD ierašanās no ēkas evakuējās trīs cilvēki, bet glābēji evakuēja četrus.
Kopējā degšanas platība bija 300 kvadrātmetri.
