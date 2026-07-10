Dažādu valstu virtuvēs jau sen izmanto kabaču jeb cukīni, arī ķirbju ziedus, īpaši Vidusjūras reģionā. Tos var ēst svaigus, pievienot salātiem, pildīt un cept.

Itāliete Končeta Džudiče stāsta, ka ēdiena gatavošanai vislabāk izvēlēties ziedus, kas tikko atvērušies. Viņa iesaka ņemt vīrišķos ziedus – tiem ir garš, tievāks kātiņš, un tiem neveidojas kabača auglis. 

Tieši šķirnes ‘Florabel’ kabacis izceļas ar bagātīgu vīrišķo ziedu daudzumu. Tos var izmantot ēdienu gatavošanai. Protams, ēdami arī sievišķie ziedi, taču tos biežāk atstāj, lai izaugtu pats kabacis.

 

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