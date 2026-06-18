Ogres iedzīvotāji nav mierā ar to, kā pilsētnieku iecienītajā pastaigu un aktīvās atpūtas vietā – dabas parkā "Ogres Zilie kalni" – saimnieko Rīgas pašvaldības uzņēmums "Rīgas meži".

Pagājušā gada nogalē uzņēmums "Rīgas meži" tam piederošajā dabas parka teritorijā – ap slēpošanas trasi un autoceļu Ulbroka–Ogre – lielā platībā nozāģēja astoņzobu mizgrauža bojātās egles, nozāģēto koksni vairāk nekā 200 kubikmetrus pamezdams turpat cirsmā.

"Kopš mizgraužu bojāto koku izzāģēšanas jau pusgads apkārt," saka Ogres iedzīvotāja Ieva Kokarēviča, "bet tie joprojām nav aizvākti, bojājot parka ainavu un omu apmeklētājiem. Vasaras brīvlaikā parku apmeklē bērni, kurus apdraud nokaltušie un vēja vēl nenogāztie koki, kuri daudzviet redzami parka teritorijā. Tā vien šķiet, ka parkam ir slikts saimnieks, ja nozāģēto koksni neizved un nekā neizmanto."

Dabas parka vietā džungļi

 

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