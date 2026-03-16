Lai gan līdz 15. Saeimas vēlēšanām atlikuši aptuveni seši mēneši, tikai dažas partijas oficiāli nosaukušas savus Ministru prezidenta amata kandidātus, ziņo LTV raidījums "De facto". Tomēr politiskajās aprindās jau lielā mērā ir skaidrs, kuri politiķi varētu kļūt par galvenajiem premjera amata pretendentiem. Lielākajai daļai tas būtu pirmais starts vēlēšanās kā saraksta līderiem.
Partija "Latvija pirmajā vietā" (LPV) savu kandidātu paziņoja jau pagājušajā gadā — tas ir partijas dibinātājs Ainārs Šlesers, kurš šobrīd ir Rīgas domes deputāts. LPV Saeimas frakcijas vadītāja vietnieks Kristaps Krištopans sacīja: "Vieglāk man būs pateikt, ar ko mēs nesastrādāsimies." LPV pārstāvji norāda, ka partija pēc vēlēšanām nesadarbotos ar "Jauno Vienotību" un "Progresīvajiem".
Nacionālā apvienība premjera amatam izvirzījusi partijas vadītāju, bijušo ekonomikas ministri Ilzi Indriksoni. Viņa uzsver, ka kandidāta savlaicīga izvirzīšana ļauj partijai agrāk sākt darbu pie programmas un rīcības plāna, lai pēc vēlēšanām būtu skaidrs piedāvājums valdības darbam.
Valdošās koalīcijas partijas savus kandidātus vēl nav oficiāli paziņojušas. Tomēr
"Jaunās Vienotības" gadījumā faktiski tiek pieņemts, ka kandidāte varētu būt pašreizējā premjere Evika Siliņa.
Viņa atzina, ka premjera darbs prasa lielu personisko ieguldījumu un laiku, taču, ja partija to lūgs, viņa būtu gatava kandidēt vēlreiz.
Zaļo un Zemnieku savienība par premjera kandidātu vēl lems partijas kongresā. Politiskajās aprindās kā ticamākais kandidāts tiek minēts ekonomikas ministrs Viktors Valainis, lai gan tiek apspriesti arī citi politiķi. ZZS pārstāvji norāda, ka Valaiņa turpmākā politiskā izaugsme būs atkarīga no viņa spējas pārliecināt vēlētājus.
"Apvienotais saraksts" formālu lēmumu sola pieņemt aprīlī, taču par ticamāko kandidātu uzskata Saeimas deputātu Andri Kulbergu. Viņš pārstāv biedrību "Latvijas Restarts", un savā politiskajā piedāvājumā uzsver nepieciešamību pēc būtiskām izmaiņām valsts pārvaldē un ekonomikā.
Arī partija "Progresīvie" savu kandidātu plāno nosaukt aprīļa beigās.
Visbiežāk minētā pretendente ir kultūras ministre Agnese Lāce, bet iespējams kandidāts ir arī Saeimas deputāts Andris Šuvajevs. Lāce uzsvēra, ka partija vēlas veidot spēcīgu līderu komandu un brīdina par populisma pieauguma riskiem Eiropā.
Partija "Stabilitātei!" pagaidām par premjera kandidātu vēl nedomā. Partija saskaras ar vairākām problēmām — sarucis tās deputātu skaits, bet partijas līderim Aleksejam Rosļikovam izvirzītas apsūdzības par nacionālā naida kurināšanu. Partijas pārstāvji tomēr uzskata, ka tas neliegs tai piedalīties vēlēšanās.
Partijas arī neslēpj, ka ar interesi gaida jaunākos socioloģisko aptauju rezultātus par vēlētāju atbalstu. Pēdējie publiski pieejamie dati ir no decembra, un jaunāku aptauju trūkums ietekmē partiju taktiku pirms vēlēšanām.
