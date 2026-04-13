Partija "Progresīvie", gatavojoties rudenī gaidāmajām 15. Saeimas vēlēšanām, par savu premjera amata kandidātu izraudzījusies politiskā spēka līdzpriekšsēdētāju un Saeimas frakcijas vadītāju Andri Šuvajevu.
Šuvajevs ir partijas līdzpriekšsēdētājs kopš 2024. gada novembra. 2023. gada septembrī, "Progresīvajiem" nonākot Evikas Siliņas (JV) valdībā, Šuvajevs tika ievēlēts par "Progresīvo" Saeimas frakcijas vadītāju. Tāpat Šuvajevs kopš 2023. gada septembra ir Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētāja biedrs.
Savā runā Šuvajevs akcentēja gaidāmo Saeimas vēlēšanu nozīmi Latvijas demokrātijai, norādot, ka šajās vēlēšanās Latvijai faktiski būs divas izvēles — "vai nu uzvarēs populistu dominēta koalīcija, kas var apdraudēt valsts demokrātisko un Rietumu kursu, vai arī eiropeiski demokrātiska koalīcija, kuras kodolā gatavi būt "Progresīvie"".
Viņš norādīja, ka Latvijai pēc vēlēšanām ir trīs galvenie uzdevumi. Pirmkārt, nosargāt demokrātiju un valstiskos pamatus, nepieļaujot "antidemokrātisku spēku revanšu". Otrkārt, mazināt dzīves dārdzību, padarīt ekonomiku izturīgāku pret kara Irānā radītajiem ekonomiskajiem satricinājumiem un nodrošināt reālu enerģētisko drošību.
Treškārt,
pēc Šuvajeva domām, Latvijai kopā ar sabiedrotajiem jāstiprina sava ietekme, lai tās balss kļūtu dzirdamāka Baltijā, reģionā, Eiropā un transatlantiskajā telpā,
kā arī, sadarbojoties ar tuvākajiem sabiedrotajiem, jāstiprina sava drošība jaunajā starptautiskajā realitātē.
Partijas līdzpriekšsēdētāja, kultūras ministre Agnese Lāce (P) norādīja, ka partijas valde aktīvi diskutējusi par nākamo premjera amata kandidātu un bijuši vairāki spēcīgi kandidāti, kas bijuši gatavi pretendēt uz šo amatu.
Lāce iezīmēja, ka "Progresīvie" uz Saeimas vēlēšanām vairs neejot kā nacionālās politikas jaunpienācēji, partija esot augusi gan spējā īstenot, gan realizēt politiku.
Politiķe pauda pārliecību, ka Šuvajeva vadībā "Progresīvo" rezultāts vēlēšanās būs tāds, lai Latvijā varētu izveidoties demokrātiska, eiropeiska un uz attīstību vērsta valdība. "Tāda valdība būs iespējama tikai tad, ja tās kodolā būs arī "Progresīvie"," teica partijas līdzpriekšsēdētāja.
Iepriekš savus premjera amata kandidātus jau izziņojušas vairākas citas partijas.
Latvijas Zemnieku savienība (LZS) šim amatam virza LZS priekšsēdētāju, ekonomikas ministru Viktoru Valaini.
Opozīcijā esošās Nacionālās apvienības premjera amata kandidāte startam 15. Saeimas vēlēšanās būs Ilze Indriksone.
Savukārt opozīcijas partija "Latvija pirmajā vietā" ziņojusi, ka tās premjera amata kandidāts būs Ainārs Šlesers.
