Saskaņā ar Auto asociācijas datiem jauno vieglo automobiļu tirgus Latvijā 2025. gadā piedzīvojis būtisku izaugsmi – reģistrēti 25 097 auto, kas ir par 26% vairāk nekā 2024. gadā.
Vienlaikus vērojamas izmaiņas jaunu auto iegādes paradumos – seši no desmit jaunajiem auto iegādāti ar līzinga starpniecību, liecina bankas "Citadele" dati. Savukārt "Swedbank" ziņo, ka privātpersonu pieprasījums pēc jauniem auto pieaudzis par 35%, vienlaikus sasniedzot rekordaugstu elektrodzinēju auto pārdošanas apjomu.
"Pagājušais gads Latvijas jauno automobiļu tirgū ir bijis trešais labākais gan kopējā apjoma, gan līzinga segmentā kopš 2002. gada, kad Auto asociācija sāka veikt datu uzskaiti. Redzam, ka tirgus atkopjas un iedzīvotāji un uzņēmēji arvien vairāk izvēlas līzingu kā piemērotāko auto finansēšanas risinājumu. Kopējais līzinga darījumu skaits Latvijā gada laikā audzis par 35% – straujāk nekā tirgus kopumā, apliecinot privātpersonu un uzņēmumu vēlmi izvēlēties elastīgus finansēšanas risinājumus un saglabāt kapitālu citiem mērķiem," saka "Citadele Leasing" vadītājs Latvijā Pēteris Plaudis. Galvenie faktori, kas veicinājuši līzinga pieprasījuma pieaugumu privātpersonu segmentā, bijis EKII atbalsts (Emisijas kvotu izsolīšanas instruments), kā arī atbalsta summas palielinājums elektromobiļiem un ārēji lādējamiem hibrīdauto (PHEV). Pozitīvu ietekmi sniegusi arī "Euribor" likmes stabilizēšanās ap 2%, jaunu automobiļu pieejamības uzlabošanās un elastīgāka atlaižu politika – auto tirgus vairs neatrodas deficīta apstākļos, kā tas bija 2023. gadā. Pagājušajā gadā bijusi vērojama izteikta interese par videi draudzīgākiem automobiļiem. "Zaļo" automobiļu skaits gada laikā dubultojies, un to īpatsvars jauno auto reģistrācijās pietuvojies piektdaļai no tirgus (4975 jaunas vienības).
Izaugsmi, pateicoties jau pieminētajam EKII atbalstam, galvenokārt veicinājuši ārēji lādējami hibrīdauto, nevis pilnībā elektriskie auto.
Savukārt "Swedbank" novērojusi, ka jauno automašīnu segmentā skaidri iezīmējas pieprasījums pēc ietilpīgākiem un daudzfunkcionāliem transportlīdzekļiem – krosoveri un apvidus auto veidojuši aptuveni 70% no visiem līzingā iegādātajiem auto. Starp populārākajiem modeļiem ierindojas Škoda "Kodiaq", Toyota "RAV4" un Volkswagen "Tayron". Lielākā daļa iedzīvotāju izvēlas automašīnas cenu kategorijā līdz 40 000 eiro, līzinga maksājumam vidēji atvēlot ap 420 eiro mēnesī.
Vienlaikus "Swedbank" dati liecina, ka saglabājas stabils pieprasījums arī pēc mazlietotiem transportlīdzekļiem. 2025. gadā auto kredīti lietotu auto iegādei izsniegti 57 miljonu eiro apmērā, bet vidējā aizdevuma summa pieaugusi par 5%, sasniedzot 9050 eiro.
