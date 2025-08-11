Latvijā vairāk nekā 20 gadus notiek neveiksmīgi mēģinājumi reformēt izdienas pensiju sistēmu, kamēr Igaunijā un Lietuvā tā jau ir atcelta, bet citur Eiropā notiek pakāpeniska atteikšanās no šādiem pabalstiem. Valsts kanceleja ir izstrādājusi jaunu, jau sesto kopš 2013. gada, reformas piedāvājumu, tomēr sistēma netiks pilnībā atcelta.
Izdienas pensijas tiek finansētas no valsts budžeta, nevis sociālā budžeta, un to izmaksas strauji aug — no 116 miljoniem eiro 2024. gadā līdz prognozētajiem vismaz 207 miljoniem 2030. gadā. Vidējais pensionēšanās vecums ir 49,7 gadi, bet gandrīz puse saņēmēju pēc tam vairs nestrādā, radot papildu slogu budžetam.
Pastāv arī īpašas priekšrocības un atšķirības aprēķinā, piemēram, tiesības ieskaitīt citur nostrādāto laiku stāžā un noteikti griesti tikai atsevišķām profesijām, piemēram, māksliniekiem.
Ingūna Vīksne, bijusī diplomāte: "Diplomātiem izdienas pensija būtu jāsaglabā, taču varētu diskutēt par vecuma paaugstināšanu. Arvien vairāk kolēģu dodas uz riskantām valstīm, notiek arī tā, ka diplomāts aizbrauc uz mierīgu valsti un pēkšņi tur viss mainās. Mana pieredze ir tāda, ka darbu Latvijas vēstniecībā Ēģiptē es uzsāku tad, kad bija arābu pavasaris ar demonstrācijām, protestiem un militāriem konfliktiem. Pēdējā rotācija uz Latvijas vēstniecību Ķīnā man bija kovida laikā. Kad tur ierados, pandēmija vēl nebija sākusies, tikai ar laiku pavērsiens bija pavisam negaidīts. Līdzīgi kā maniem kolēģiem, kuri devās uz Baltkrieviju un Krieviju, nemaz nerunājot par tiem, kuri devās uz Kijivu un Izraēlu.
Nav jau tā, ka diplomāti, sasniedzot 55 gadu vecumu, uzreiz metas izdienas pensijā. Diplomātijā gadi – tā ir pieredze, tas ir intelektuālais potenciāls, kas ir jāizmanto. Un nav jau arī tā, ka tie kolēģi, kuri saņem izdienas pensiju, vairs nestrādā. Diezgan daudzi no viņiem ir papildinājuši, piemēram, pedagogu rindas.
Diskusija vienmēr ir vērtīga par jautājumiem, kuri ilgu laiku nav apspriesti, un diplomātu izdienas pensijas ir viens no tiem.
Diplomātiskajā dienestā esmu nostrādājusi 32 gadus un izdienas pensijā esmu aizgājusi veselības stāvokļa dēļ."
