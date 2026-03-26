Kopbraukšanas platformas "Bolt" lietotnē ieviests jauns risinājums — skrejriteņu braukšanas vērtējums, lai veicinātu drošāku un atbildīgāku braukšanu, aģentūru LETA informēja "Bolt" pārstāvji.
Vienlaikus no 1. aprīļa atbilstoši izmaiņām Ceļu satiksmes likumā "Bolt" lietotnē ieviesīs papildu drošības rīkus — transportlīdzekļa vadītāja apliecības pārbaudi un reakcijas testu.
"Bolt" skaidro, ka jaunais braukšanas vērtējums atalgo tos braucējus, kuri pārvietojas droši un atbildīgi.
Skrejriteņi ir aprīkoti ar sensoriem, kas ļauj sekot līdzi katra brauciena gaitai un analizēt, cik prātīgi lietotājs braucis. Pēc katra brauciena lietotājs saņems savas braukšanas novērtējumu 100 punktu skalā.
Tie braucēji, kuri pārvietosies droši un apzinīgi, tiks atalgoti,
piemēram, ar bezmaksas rezervācijas minūtēm vai iespēju neuzņemt fotogrāfiju ar novietoto skrejriteni pēc brauciena pabeigšanas.
Savukārt tos, kuri brauks pārgalvīgi, sagaidīs papildu kontrole un ātruma vai pakalpojuma saņemšanas ierobežojumi. Bonusi un ierobežojumi, kas būs pieejami lietotājiem, var mainīties, taču lietotnē par tiem būs pieejama aktuālākā informācija, skaidro "Bolt" pārstāvji.
"Bolt" arī atgādina, ka no 2024. gada 1. janvāra Latvijā ar elektroskrejriteņiem drīkst pārvietoties tikai tad, ja ir derīga transportlīdzekļa — jebkuras kategorijas automašīnas, velosipēda, motocikla vai cita transportlīdzekļa vadītāja apliecība. Savukārt no 2026. gada 1. aprīļa koplietošanas mikromobilitātes transportlīdzekļu operatoriem būs obligāts pienākums veikt transportlīdzekļa vadītāja apliecības pārbaudi pirms braucēja reģistrācijas.
Papildu tam no 1. aprīļa pirms katra brauciena gan ar koplietošanas skrejriteņiem, gan koplietošanas automašīnām lietotnē būs jāizpilda reakcijas tests.
Saeima pērn novembrī pieņēma Satiksmes ministrijas sagatavotos grozījumus Ceļu satiksmes likumā, kas paredz no šā gada ieviest alkohola vai citu apreibinošu vielu reakcijas testu pirms koplietošanas transportlīdzekļu izmantošanas.
Grozījumi paredz, ka koplietošanas pakalpojumu sniedzējam pirms pakalpojuma sniegšanas elektroniskajā lietotnē vai mājaslapā jāīsteno pakalpojuma saņēmēja vecuma pārbaude un jāpārliecinās par attiecīgā transportlīdzekļa vadīšanas tiesību esamību, kā arī jāīsteno pakalpojuma saņēmēja reaģēšanas spēju pārbaude alkohola vai citu apreibinošu vielu ietekmes kontrolei.
Ja koplietošanas pakalpojumu sniedzēji lietotnēs vai mājaslapās neīstenos vecuma un vadīšanas tiesību pārbaudi, tiks piemērots naudas sods no 70 līdz 350 eiro, kā arī reaģēšanas testu neesamības gadījumā komersantam varēs piemērot sodu no 70 līdz 350 eiro.
"Bolt" ir transporta pakalpojumu platforma, kuru izmanto vairāk nekā 200 miljoni klientu un vairāk nekā 4,5 miljoni partneršoferu un partnerkurjeru vairāk nekā 50 valstīs un 850 pilsētās Eiropā un Āfrikā.
"Bolt" 2013. gadā Igaunijā izveidoja Markuss Villigs, kuram pašlaik kompānijas kapitālā pieder 15,49%. Grupu veido vairāki desmiti uzņēmumu, kuru māteskompānija "Bolt Technology" ir visu "Bolt" lietotņu intelektuālā īpašuma turētāja. Lielākā daļa izpētes un izstrādes darba saistībā ar intelektuālo īpašumu notiek Igaunijā.
