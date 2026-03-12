Latvijā katrs trešais vīrietis savu mentālo veselību pēdējā gada laikā vērtē kā sliktu vai ļoti sliktu, taču profesionālu palīdzību meklē salīdzinoši neliela daļa. Aptauja rāda, ka pie speciālistiem – psihologa, psihoterapeita vai cita speciālista – vērsušies tikai 14 % vīriešu.
Eksperti norāda, ka viens no galvenajiem iemesliem ir sabiedrībā joprojām izplatītais priekšstats, ka ar grūtībām jātiek galā pašam. Aptaujā 42 % vīriešu atzinuši, ka uzskata – mentālās veselības problēmas jārisina pašu spēkiem.
Veselību jāvērtē kopumā
Speciālisti uzsver, ka veselība jāuztver holistiski – kā fiziskās veselības, mentālās labsajūtas un dzīvesveida kopums. Mentālā veselība ietekmē cilvēka spēju koncentrēties, pieņemt lēmumus un tikt galā ar stresu.
Tāpat kā fizisku sāpju gadījumā cilvēki vēršas pie ārsta, arī emocionālu grūtību, hroniska stresa vai bezcerības sajūtas gadījumā ir svarīgi meklēt profesionālu palīdzību.
Vīrieši palīdzību meklē retāk
Speciālisti norāda, ka Latvijā pastāv būtiska atšķirība starp sievietēm un vīriešiem palīdzības meklēšanā. Tas atspoguļojas arī statistikā – vīrieši veic aptuveni 82 % no visām pašnāvībām valstī. Bieži vien problēmas tiek risinātas klusībā, dažkārt tās pavada arī alkohola lietošana.
Vienlaikus eksperti uzsver, ka pēdējos gados pieaug sabiedrības izpratne par mentālās veselības nozīmi un mazinās stigmas. Pieejamas arī arvien vairāk ārstēšanas un atbalsta iespēju – gan psihoterapija, gan medikamentoza terapija, gan dažādi digitāli risinājumi, kas palīdz laikus atpazīt problēmas.
Dzīvesveids ietekmē arī mentālo veselību
Pētījumi liecina, ka būtiska loma mentālās veselības uzturēšanā ir ikdienas paradumiem. Fiziskās aktivitātes, kvalitatīvs miegs, sabalansēts uzturs un sociālie kontakti palīdz mazināt hroniska stresa ietekmi un uzlabot pašsajūtu.
Fiziskās slodzes laikā organismā izdalās vielas, kas palīdz atslābināt ķermeni un uzlabot garastāvokli, tāpēc regulāras kustības var būt viens no veidiem, kā stiprināt psiholoģisko labsajūtu.
Svarīga ir izglītība un atbalsts
Eksperti uzskata, ka mentālās veselības jautājumiem jāpievērš lielāka uzmanība gan ģimenē, gan izglītības sistēmā. Ja cilvēks jau jaunībā iemācās atpazīt savas emocijas un meklēt palīdzību, tas var palīdzēt savlaicīgi risināt problēmas.
Speciālisti uzsver – jo agrāk cilvēks atzīst grūtības un vēršas pēc palīdzības, jo vienkāršākas metodes parasti nepieciešamas, lai situāciju uzlabotu.
Aptauju par Latvijas vīriešu mentālo veselību 2026. gada februārī veica pētījumu aģentūra “Norstat”, aptaujājot 480 vīriešus vecumā no 18 līdz 74 gadiem.
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu