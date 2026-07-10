Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) pēc vairāk nekā gadu ilgušām konsultācijām ar siltumapgādes nozari nolēmusi mainīt siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.

Izmaiņas veiktas, lai galalietotāji segtu tikai siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanai nepieciešamās izmaksas, tostarp nemaksātu par tiem kapitālieguldījumiem, ko neizmanto siltumapgādē, kā arī veicinātu savlaicīgas plānveida investīcijas infrastruktūrā. Izmaiņas metodikā ir trīs – paredzēta pāreja no kopkapitāla rentabilitātes pieejas uz kapitāla atdeves pieeju, pastāvīgo izmaksu noviržu kompensēšanas izmaiņas un ar siltumapgādes infrastruktūru ģenerētu citu pakalpojumu ieņēmumu atzīšana tarifos. "Latvijas Avīze" vēlējās uzzināt, ko praktiski nozīmē katrs no šiem trim jaunievedumiem siltumtarifa aprēķinā.

Izmaiņas veicinās investīcijas

Lai turpinātu lasīt, iegādājies abonementu!

Mēs ticam, ka kvalitatīva un atbildīga žurnālistika ir būtiska stiprai sabiedrībai.

Abonomentu veids - Nedēļas abonoments

Pastāvīgais

Pieeja visam portāla saturam un e-žurnāliem (visām tematiskajām sadaļām), pilnā apjomā, bez ierobežojuma.

1,00 € / pirmās 4 nedēļas
Abonē
Abonomentu veids - Gada abonoments

Gada

Pats izdevīgākais un ērtākais pirkums. Pieeja visam portāla saturam ar samazinātu reklāmas apjomu. Norēķinies ar vienu maksājumu sev ērtā veidā, un lieto visu portālu 52 nedēļas.

29,99 € / uz 52 nedēļām . Tikai 0,58 EUR nedēļā.
Abonē
Abonementa veids - 50 rakstu abonements

50 rakstu

50 raksti uz 4 nedēļu periodu. Pieeja visam portāla saturam ar ierobežojumu rakstu skaitam, kas jāizmanto 4 nedēļu periodā.

2.50 € / 50 raksti 4 nedēļās
Abonē