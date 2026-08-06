Ministru prezidents Andris Kulbergs uzdevis Finanšu ministrijai izvērtēt attālinātā darba praksi valsts pārvaldē.
Viņš uzskata, ka kovida pandēmijas laikā ieviestā attālinātā darba prakse valsts pārvaldē dažviet saglabājusies pārāk plaši un rada problēmas iedzīvotājiem, kuriem nepieciešams saņemt pakalpojumus vai sazvanīt amatpersonas. Premjers sacīja, ka viņa personiskā pieredze liecina par grūtībām sastapt darbiniekus klātienē valsts iestādēs ne tikai piektdienās, bet arī citās darba dienās. Tādēļ viņš uzdevis sagatavot pārskatu par attālinātā darba organizāciju valsts pārvaldē un iespējām plašāk atjaunot darbu klātienē. Atsevišķos gadījumos izņēmumi varētu tikt saglabāti.
Premjera iniciatīvu atbalstījis arī ekonomikas ministrs Viktors Valainis, kurš žurnālistiem teica, ka attālinātais darbs valsts pārvaldē, viņaprāt, ir pārlieku izplatīts, savukārt Ekonomikas ministrijā un Zemkopības ministrijā šī prakse jau iepriekš ierobežota, paredzot, ka attālinātu darbu atsevišķos gadījumos var noteikt iestādes vadītājs. Ministrs arī paudis skepsi par iespējām pilnvērtīgi kontrolēt darba procesu attālinātā režīmā, tādēļ pilnībā atbalstot premjera rosinājumu pārskatīt līdzšinējo kārtību.
Finanšu ministrs Māris Kučinskis intervijā Latvijas Televīzijai pauda, ka, viņaprāt, izvērtējums par attālinātā darba praksi valsts pārvaldē "pilnīgi noteikti ir vajadzīgs". Viņš ar lielu interesi veikšot šādu izvērtējumu arī Finanšu ministrijā. Tāpat viņš pauda, ka šāds izvērtējums vēl nenozīmē, ka valsts pārvaldes iestādes nevarēs pamatot attālinātā darba nepieciešamību.
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