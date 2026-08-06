Viens no futbola kluba "Auda" veiksmīgā starta iemesliem Eirokausos ir vārtsargs Nils Puriņš.
Kuluāros runā, ka pēc vairāku gadu pārtraukuma viņš būs nopelnījis iespēju atgriezties Latvijas izlases kandidātu sarakstā.
Glābšanas minūtes
Mēneša sākumā 28. dzimšanas dienu atzīmējušais Puriņš iepriekšējo reizi uz valstsvienību tika izsaukts 2024. gada jūnijā pirms Baltijas kausa, bet pēc tam galvenais treneris Paolo Nikolato priekšroku devis citiem bumbu ķērājiem – Rihardam Matrevicam, Krišjānim Zviedrim un Frenkam Orolam. Pirmajiem diviem šī vasara īpaši neveiksmīga, Matrevics pēc atgriešanās Latvijā no Čehijas biežāk sēž "RFS" rezervē nekā spēlē, Zviedris "Rīgā" zaudējis konkurenci Orolam. Arī Frenkam gadījās liela bedre UEFA Čempionu līgas kvalifikācijas pirmajā kārtā, tagad viņš atkal nospēlējis četrus pilnus mačus.
Tikmēr Nils Puriņš aizvada labu sezonu "Audas" rindās, īpaši savas akcijas paceļot pirmajās trijās spēlēs UEFA Konferences līgas kvalifikācijā. Trešās kārtas pirmajā spēlē ķekavieši mājās ar 1:0 pārspēja Albānijas iepriekšējās sezonas ceturto stiprāko komandu un kausa ieguvēju Tirānas "Dinamo City". Skaistus vārtus 68. minūtē ar sitienu no gaisa guva Bartelemī Diedjū. Pelnīts panākums, lai gan dīvaini, ka pēc nokļūšanas vairākumā 71. minūtē mājinieki apmaldījās un pretiniekiem bija trīs superiespējas un vēl vairāki labi momenti. Ar Puriņa pūlēm un veiksmes palīdzību pārsvars tika nosargāts.
Paveicās ar treneri
"Pirmais puslaiks bija kā iepazīšanās. Var redzēt, ka viņiem vēl pieklibo fiziskā sagatavotība, ko varam izmantot savā labā. To, kam gatavojāmies, arī izpildījām un pietiekami labi tikām galā.
Pēc sarkanās kartītes mums mazliet pazuda fokuss, daļēji to var norakstīt uz to, ka nebija pietiekami ilgs laiks pēc iepriekšējās spēles un emocionāli nebijām atkopušies, līdz ar to beigas bija saspringtākas, nekā vajadzētu būt,"
skaidroja Nils Puriņš, piebilstot, ka maču izskaņas komandai visu sezonu sagādājot problēmas, iespējams, jaunības un pieredzes trūkuma dēļ.
Viņš uzskata, ka uz atbildes spēli nākamnedēļ izbraukumā jādodas gan ar pārliecību par spēli, gan arī apziņu, ka uz tablo ir +1. "Nedrīkstam atkāpties un sēdēt autobusā. Mājās viņi sagādās lielāku spiedienu," piekodināja Puriņš. Iepriekšējā kārtā pārspētā Bukarestes "FCSB" viņa skatījumā ir galvas tiesu kvalitatīvāka komanda par "Dinamo City", pret kuriem ir brīvāka sajūta laukumā.
"Biju paredzējis, ka šī man būs atgriešanās sezona. Paveicās ar treneri Didjē Zaneti – viņa spēles stils man ir viskomfortablākais, kāds var būt. Visas kārtis skaisti sakrita," pozitīvi savu sezonas gaitu vērtē Nils Puriņš. Viņš pērn "Rīgas" sastāvā virslīgā nospēlēja tikai vienu maču, sezonu noslēdza īrē "Super Novā" un arī "Audai" ir izīrēts. Latvijas izlasē Puriņš aizvadījis trīs spēles 2023. gadā.
Franču speciālista Didjē Zaneti nopelnus izceļ arī "Audas" izpilddirektors Juris Gorkšs: "Treneris pamainījis to, ka nav viens svarīgāks un otrs mazāk svarīgs, viņam nozīmīgs katrs spēlētājs, darbinieks, bumbu padevējs. Atrod brīvo laiku un brauc uz akadēmiju, tiekas ar bērniem, vecākiem, ir priekšnesums kopā ar atbalstītājiem. Pirms gada nevarētu iedomāties, ka būs tik daudz atbalstītāju stadionā un atraktīva atmosfēra, bet treneris ar savu attieksmi un harismu to ir panācis." Zaneti uz "Audu" atnāca pagājušās sezonas izskaņā un uzreiz palīdzēja komandai otro reizi kļūt par Latvijas kausa ieguvēju. Rīt viņam aprit 47 gadi.
Šovakar Konferences līgas kvalifikācijas trešās kārtas pirmās spēles aizvadīs "Rīga" un "RFS", tiekoties ar attiecīgi Ungārijas vienību Ģēras "ETO" mājās un čehu "Jablonec" viesos.
Divarpus miljonu darījums
- Juris Gorkšs, "Audas" izpilddirektors: "Panamietis Hesue Vergara Latvijā ieradās kā savas izlases kandidāts. Viņam te sākumā viegli negāja, bet deva iespēju un to izmantoja, rādīja tiešām atzīstamu sniegumu. Ar transfēru uz "Gent" viss notika ātri, bet acīmredzot viņu skatījās jau pirms tam. Nokļūšana "Audā" – droši vien tā bija veiksme, mums viņu piedāvāja. Protams, nedomājām, ka tik ātri aizbrauks prom, bet, ja no Latvijas čempionāta tiec tādā klubā par tādu naudu, būtu muļķīgi atteikties. Transfērs bija 2,5 miljoni eiro, visu šo summu nesaņemam mēs, jo jāmaksā arī iepriekšējiem klubiem, bet darījumā iekļauts punkts par procentiem arī no nākotnes iespējamajiem transfēriem. Mums ir vēl spēlētāji, kuri uz Eirokausu skatuves izskatās ļoti labi, un nebūs brīnums, ja kāds tiks augsta līmeņa klubā. Domāju, ka Kaderam Konē būs arī tāda mēroga pāreja. Diedjū gūst vārtus, viņš pērn spēlēja Daugavpilī, bet "Audā" ir citā līmenī. Arī Eduards Dašķevics izskatās ļoti labi, un viņa vērtība ceļas."
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