Lietuvā nelegālo migrantu grupa jūlija beigās uzbruka robežsargiem pēc tam, kad migranti bija iekļuvuši valstī Lazdiju rajonā caur tuneli uz robežas ar Baltkrieviju, trešdien vēstīja portāls "Delfi.lt".
Incidents notika 26. jūlijā Kapčamiesta robežposteņa teritorijā, taču Valsts robežsardzes dienests iepriekš nebija publiskojis informāciju par notikušo. "Delfi.lt" rīcībā esošā informācija liecina, ka robežsargi pamanīja tuneļa rakšanu zem valsts robežas un sarīkoja slazdu. Kad pirmie robežas pārkāpēji iznāca no pazemes, četri robežsargi viņus aizturēja un uzlika rokudzelžus. Tomēr pēc tam no tuneļa iznāca vēl aptuveni 20 migranti un uzbruka robežsargiem, piespiežot viņus atkāpties. Nelegālie migranti, tostarp tie, kuriem bija rokudzelži, aizbēga atpakaļ Baltkrievijas teritorijā. Valsts robežsardzes dienests paziņoja par tuneļa atklāšanu, bet nepubliskoja informāciju par uzbrukumu tā darbiniekiem. Dienesta pārstāve Lina Laurinaitīte trešdien paziņoja, ka informācija par uzbrukumu tiks publiskota, tiklīdz atļauju dos prokuratūra, kas vada pirmstiesas izmeklēšanu. Incidenta laikā ne robežsargi, ne migranti necieta. Lietuvas premjerministrs Mindaugs Sinkevičs kritizēja informācijas publiskošanas kavēšanos par uzbrukumu.
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