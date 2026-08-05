Krievijas raķešu un dronu triecienos Kijivā un Kijivas apgabalā naktī uz trešdienu nogalināti 17 cilvēki un 44 ir ievainoti, paziņojis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis.
Iepriekš varasiestādes ziņoja par 14 bojāgājušajiem Kijivas apgabalā un vienu upuri galvaspilsētā.
Pēc Zelenskis teiktā uzbrukums bija spēcīgs - Krievija raidīja pret Ukrainu 24 ballistiskās raķetes, četras pretkuģu raķetes un 115 dronus, no kuriem liela daļa bija reaktīvie droni.
"Galvenais uzbrukuma mērķis bija civilo uzņēmumu noliktavas, kā arī tika veikti uzbrukumi infrastruktūrai un dzelzceļa stacijai. Objekti, kas nav saistīti ar karu - alus ražošanas uzņēmums, celtniecības materiālu noliktavas, civilā loģistika," paziņoja prezidents.
Ukrainas Gaisa spēki iepriekš ziņoja, ka nakts uzbrukumu laikā neizdevās notriekt nevienu ienaidnieka raķeti.
Zelenskis uzsvēra, ka pretraķešu munīcija varēja glābt šo cilvēku dzīvības, un aicināja sabiedrotos aktīvāk palīdzēt ar pretraķešu sistēmu piegādēm.
Kijivas pilsētas kara administrācijas vadītājs Timurs Tkačenko iepriekš ziņoja, ka vislielākais upuru skaits ir Kijivas apgabala Brovaru rajonā, kur nogalināti vismaz deviņi cilvēki. Miruši cilvēki arī Bučas rajonā un Fastivas rajonā.
Vairākās vietās izcēlušies ugunsgrēki. Tostarp galvaspilsētā cietušas vairākas dzīvojamās un biroju ēkas, vēstīja Ukrainas mediji.
Brovaru rajonā izcēlušies plaši ugunsgrēki vismaz četrās noliktavās. Liels ugunsgrēks plosās arī kādā tirdzniecības centrā Kijivā. Arī Bučas rajonā deg noliktava.
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Krievijas Tulas apgabalā deg "Wildberries" noliktava
Pēc Ukrainas dronu triecieniem naktī uz trešdienu Krievijas Tulas apgabalā aizdegusies tirdzniecības platformas "Wildberries" noliktava, vēsta Krievijas neatkarīgais medijs "Astra" un Ukrainas kara monitoringa kanāls "Exilenova+".
Uzņēmuma preses dienests apstiprināja, ka "Wildberries" loģistikas objektā izcēlies ugunsgrēks, bet apgalvoja, ka darbinieki tika savlaicīgi evakuēti. Tulas apgabala gubernators ziņoja, ka viens cilvēks ir ievainots.
Pēc "Exilenova+" datiem "Wildberries" noliktava, kas aizdegusies, aizņem 194 500 kvadrātmetrus un tika atklāta 2022. gadā.
Ukrainas armijas Bezpilota sistēmu spēku (SBS) komandieris Roberts Brovdi ("Maģars") otrdien paziņoja, ka 18 dienu laikā Ukrainas droni uzbrukuši 15 "Wildberries" loģistikas objektiem.
Ukraina sāka veikt dronu triecienus "Wildberries" noliktavām 18. jūlijā.
"Wildberries" noliktavas tiek izmantotas, lai apgādātu Krievijas armiju, norādījis Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis un militārie analītiķi. Platformā un tās loģistikas centros cita starpā nonāk sankcijām pakļauti dronu komponenti un navigācijas aprīkojums.
Ar triecieniem "Wildberries" noliktavām tiek izkliedētas Krievijas pretgaisa aizsardzības sistēmu jaudas, ļaujot Ukrainas armijai sekmīgi veikt triecienus citiem stratēģiski svarīgiem objektiem dziļi Krievijas aizmugurē.
Krievija ilgstoši veikusi triecienus civilās infrastruktūras objektiem Ukrainā, arī uzņēmuma "Nova Pošta" loģistikas centriem.
Krievijā automašīnas sprādzienā ievainots dronu ražošanas uzņēmuma vadītājs
Krievijā automašīnas sprādzienā smagi ievainots dronu ražošanas uzņēmuma "Uraldronzavod" ģenerāldirektors Vladimirs Tkačuks, ziņo Krievijas propagandas aģentūra TASS, atsaucoties uz operatīvajiem dienestiem.
Automašīna "Mercedes", kurā atradās Tkačuks, eksplodēja netālu no Jekaterinburgas, ziņo vietējais izdevums "E1". Tkačuka autovadītājs gāja bojā sprādzienā, izdevumam "Kommersant-Ural" pavēstīja avots.
Pēc avotu sniegtās informācijas, Tkačuks atrodas reanimācijas nodaļā.
2022. gadā dibinātais "Uraldronzavod" ražo pašu izstrādātos FPV dronus "Upirj", kurus Krievijas bruņotie spēki izmanto karā pret Ukrainu. 2024. gada septembrī Tkačuks prezentēja "Upirj" Krievijas diktatoram Vladimiram Putinam.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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