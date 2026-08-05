Latvijas Leļļu teātris 4. augustā uzsāk 83. sezonu, kolektīvam pulcējoties ikgadējā sezonas atklāšanas pasākumā. Tajā tika sumināti teātra darbinieki un jubilāri, īpaši godinot aktrises Baibu Vanagu un Danu Avotiņu-Lāci, atzīmējot 20 Latvijas Leļļu teātrī nostrādātos gadus. Savukārt jaunajā sezonā skatītājus gaida deviņi jauniestudējumi, ko veidos gan Latvijā pazīstami režisori, gan viesmākslinieki no ārvalstīm, informē Leļļu teātrī.
Uzsākot jauno sezonu, teātra direktors Mārtiņš Eihe uzsver: "Man ir svarīgi, lai Latvijas Leļļu teātris būtu vieta, kas aug līdzi savam skatītājam un nebaidās runāt arī par sarežģītām tēmām."
Jaunā sezona aptvers plašu tēmu un auditoriju loku — no izrādes pašiem mazākajiem un masku situāciju komēdijas līdz pusaudžu stāstiem, Ziemassvētku jauniestudējumiem un jaunām bērnu literatūras klasikas skatuves versijām. Teātra direktors Mārtiņš Eihe atzīst: "Šajā sezonā īpaši vēlamies uzrunāt pusaudžus un jauniešus — tos skatītājus, kuri vairs nav bērni, bet kuriem teātru repertuārā nereti pietrūkst tieši viņiem radītu izrāžu. Tāpēc līdzās darbiem pašiem mazākajiem top arī divi nozīmīgi iestudējumi jauniešu auditorijai — "Raudot aug skropstas" un "Puika, kurš redzēja tumsā"."
Jaunās sezonas pirmais jauniestudējums gaidāms 11. septembrī — somu režisores un pedagoģes Annas Ivanovas izrāde "Kūņoties", kas paredzēta bērniem no deviņu mēnešu vecuma. 18. septembrī pirmizrādi piedzīvos britu režisora Rasela Dīna masku situāciju komēdija "Parks, soliņš un kaka" bērniem no 7 gadu vecuma, bet 13. novembrī ar Ances Muižnieces darbu pusaudžiem "Raudot aug skropstas" Latvijas Leļļu teātrī debitēs režisors Reinis Suhanovs.
Decembrī gaidāmas divas jaunas Ziemassvētku izrādes — Lauras Vinogradovas darbs "Ebe un Ziemassvētki" Lienas Šmukstes režijā, un Margaritas Stārastes "Sarkanmatīte" Ģirta Šoļa režijā.
Sezonas otrajā pusē skatītājus gaidīs leģendārais Alana Aleksandra Milna stāsts "Vinnijs Pūks" Edgara Kaufelda režijā un Kitijas Krauzeres "Mazie nakts stāsti" Vijas Blūzmas režijā.
Martā Latvijas Leļļu teātrī gaidāma vēl viena nozīmīga debija — režisors Elmārs Seņkovs iestudēs Rasas Bugavičutes-Pēces darbu "Puika, kurš redzēja tumsā", un sezonas jauniestudējumu programmu 30. aprīlī noslēgs "Sarkangalvīte" Edgara Kaufelda režijā pēc tautas pasakas motīviem.
Līdzās jauniestudējumiem Latvijas Leļļu teātris 4. oktobrī svinēs savu 84. dzimšanas dienu, skatītājiem dāvinot godalgotā lietuviešu aktiera, režisora un dramaturga Justa Terteļa monoizrādi pieaugušajiem "Tas pāries".
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