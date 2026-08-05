Dailes teātra radošais kolektīvs aizvadītā mēneša nogalē pulcējies neformālā pasākumā, lai atklātu teātra jauno sezonu. Kā žurnālam "Privātā Dzīve" pastāstījis Dailes teātra direktors Juris Žagars, teātri papildinās jaunas sejas.
Žagars norādījis, ka teātris ir uzrunājis vairākus aktierus no citiem teātriem, taču pagaidām vēl nav apstiprināts, ka viņi piedalīsies konkrētos iestudējumos.
Dailes teātrī ierasta prakse ir vispirms aicināt aktierus strādāt ārštatā un tikai pēc tam, ja pēc viņiem ir pieprasījums, piedāvāt štata vietu. Kā piemēru viņš min Ģirtu Krūmiņu. Žagars stāsta, ka pieprasīti aktieri tiek pieņemti darbā, savukārt tiem, pēc kuriem pieprasījuma nav, tiek piedāvāts izbeigt darba attiecības.
Komentējot situāciju ar aktrisi Leldi Dreimani, kura iepriekš pauda neapmierinātību ar darba attiecību pārtraukšanu, Žagars norādījis, ka aktrise savu pēdējo izrādi jau nospēlējusi.
Dreimane Dailes teātrī vairs nebūs redzama, jo pēc viņas neesot pieprasījuma.
Jau vēstīts, ka pēc pieciem Kuldīgā pavadītiem gadiem bijušais Jaunā Rīgas teātra aktieris Ģirts Krūmiņš atgriezies galvaspilsētā un pievienojies Dailes teātrim, vēsta žurnāls "Privātā Dzīve".
Krūmiņš jau piedalījies Dailes teātra izrādē "Milzis". 61 gadu vecais aktieris atzīst, ka jaunajā darba vietā jūtas ļoti labi. Viņš teātrī sastapis brīnišķīgus kolēģus un atbalstošu komandu gan profesionālā, gan cilvēciskā ziņā.
Viņš šovasar pārcēlies no Kuldīgas uz Rīgu, jo regulāri izbraukāt uz darbu galvaspilsētā kļuvis pār apgrūtinošu.
Vairāk uzziniet žurnālā "Privātā Dzīve".
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