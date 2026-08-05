Dāvis Bertāns noslēdzis karjeru Latvijas basketbola izlasē, trešdien paziņoja Latvijas Basketbola savienība (LBS).
"Ir pienācis laiks ieklausīties savā ķermenī. Ir laiks likt punktu karjerai izlasē," paziņojumā teica 33 gadus vecais Bertāns.
Bertāns Latvijas valstsvienībā debitēja 18 gadu vecumā 2011. gada 12. augustā, un jau pēc trijām nedēļām kā jaunākais komandas dalībnieks piedalījās 2011. gada Eiropas čempionāta finālturnīrā Šauļos.
80 spēlēs valstsvienības sastāvā Bertāns vidēji 19 minūtēs guva 9,6 punktus, izcīnīja 3,3 atlēkušās bumbas un bloķēja 0,6 metienus.
Izlases rindās viņš piedalījās 2023. gada Pasaules kausa izcīņā un trīs Eiropas čempionātu finālturnīros 2011., 2017. un 2025. gadā.
Pērn karjeru Latvijas izlasē noslēdza arī Dāvja Bertāna vecākais brālis Dairis Bertāns, kurš tagad ir Latvijas vīriešu valstsvienību sporta direktors.
Klubu līmenī Dāvis Bertāns turpina karjeru un arī nākamajā sezonā pārstāvēs Eirolīgā spēlējošo Apvienoto Arābu Emirātu komandu "Dubai", ar kuru šogad kļuva par Adrijas līgas čempionu.
Pirms pievienošanās "Dubai" Bertāns 2023./2024. gada sezonu sāka Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) vienībā Oklahomasitijas "Thunder", bet sezonas vidū tika aizmainīts uz citu NBA komandu Šarlotas "Hornets", kas vasarā atteicās no latvieša pakalpojumiem, Bertānam kļūstot par brīvo aģentu.
Savukārt 2023. gada vasarā Bertāns no Dalasas "Mavericks" tika aizmainīts uz "Thunder", kuras rindās sāka savu astoto sezonu planētas spēcīgākajā līgā. NBA viņš ir pārstāvējis arī Vašingtonas "Wizards" un Sanantonio "Spurs" vienības.
NBA latvietis 475 mačos vidēji 18 minūtēs spēlē ir guvis 7,7 punktus un izcīnījis 2,4 atlēkušās bumbas. Tālmetienus viņš ir realizējis ar 39,6% precizitāti.
Bertānu 2011. gada vasarā NBA draftā ar 42. numuru izvēlējās Indiānas "Pacers" komanda, bet uzreiz pēc tam viņš tika aizmainīts uz "Spurs". Tobrīd viņš kļuva tikai par otro Latvijas basketbolistu, kurš ir ticis draftēts NBA.
Savas karjeras laikā Bertāns divreiz ir atgriezies laukumā pēc ceļgala krustenisko saišu pārraušanas, un abos gadījumos viņš ārstējās pie "Spurs" speciālistiem.
Profesionālo karjeru Bertāns sāka Latvijā, bet 2010. gadā viņš devās uz ārzemēm, pievienojoties Slovēnijas klubam Ļubļanas "Olimpija". 2012. gada sākumā viņš pārcēlās uz Serbijas galvaspilsētas vienību Belgradas "Partizan", bet divus gadus vēlāk latvietis ar Spānijas klubu Vitorijas "Baskonia" vienojās par trīs gadu līgumu, kas 2016. gadā tika izpirkts.
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