1188.lv sarunu ciklā "Un tā tas sākās" mūziķis un uzņēmējs Miks Galvanovskis atklāti pastāstījis par ceļu līdz savam pirmajam biznesam un atzinis, ka visvairāk viņu savulaik sāpinājušas runas, ka viss sasniegtais iegūts ar vecāku palīdzību. Kā tad patiesībā Galvanovskis ir ticis pie līdzekļiem pirmā biznesa atvēršanai?
Mūziķis Miks Galvanovskis atzina, ka jau no 18 gadu vecuma dzīvojis ar pārliecību, ka kļūs par uzņēmēju.
“No 18 līdz kaut kādiem 23 gadiem es biju savos trīsdesmit. Es dzīvoju ar to mentalitāti, ka būšu liels uzņēmējs. Man bija svarīgi, lai cilvēki nevis domātu – ko tas sīkais te runā –, bet reāli ieklausītos,” bilst mūziķis.
Viņš atceras, ka īpašs brīdis bija tad, kad pieredzējuši nozares kolēģi sāka viņam zvanīt un prasīt padomu. Jau 19 gadu vecumā viņš kļuva par menedžeri naktsklubā “Just”. Lai gan daudziem šķita neticami, ka tik jauns cilvēks var ieņemt šādu amatu, viņš nekad nav baidījies uzņemties atbildību.
Pēc darba “Justā” un vēl viena gada citā naktsklubā viņš saprata, ka izklaides industrija ir viņa īstā vieta, un 21 gada vecumā atvēra savu pirmo klubu.
“Visi runāja – tas klubs izturēs mēnesi, varbūt divus. Un, protams, visi domāja – vecāku nauda,” par baumām stāsta Galvanovskis.
Tieši šie pieņēmumi viņu sāpinājuši visvairāk.
“Tas man riktīgi sāpēja, jo es nebiju paņēmis no vecākiem ne centa,” viņš norāda.
Viņš skaidro, ka naudu pirmajam biznesam sakrājis pats, vairāk nekā divus gadus strādājot kafejnīcās, bāros un klubos. Kā atzīst pats Galvanovskis, bijuši periodi, kad viņš strādājis pat 20 stundas dienā.
Atskatoties uz savu uzņēmēja ceļu, viņš stāsta, ka kopš tā laika izveidojis sešus biznesus. Ne visi bijuši veiksmīgi – divi no tiem bankrotējuši –, taču viņš to uztver kā daļu no pieredzes.
“Esmu nopelnījis ļoti daudz naudas un ļoti daudz arī pazaudējis,” atzīst Galvanovskis.
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