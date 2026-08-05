Šā gada 3. augustā Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas pabeidza izmeklēšanu lietā par organizētas noziedzīgās grupas darbību — telefonkrāpniekiem, kuri, atrodoties Maskavā, Krievijā, laika posmā no 2025. gada maija līdz septembrim apkrāpa vairākus Latvijas iedzīvotājus. Likumsargiem izdevās iegūt pierādījumus, identificēt telefonkrāpniekus un tos aizturēt, informē Valsts policijā.
Pirmstiesas izmeklēšanā noskaidrots, ka Maskavā, Krievijā organizētās noziedzīgās grupas dalībnieki īstenoja dažādas krāpnieciskas shēmas. Krāpnieki uzdevās par banku un policijas darbiniekiem, apkrāpjot iedzīvotājus latviešu valodā. Personām tika sniegta maldinoša informācija par bankas kontiem, proti, ka kāds mēģina noņemt no kontiem naudu vai noformēt kredītus. Krāpnieki ar viltu panāca, ka tiek lejupielādētas attālinātās piekļuves programmas ("AnyDesk" vai "HopToDesk") mobilajos telefonos vai datoros, pēc kā personām tika lūgts pieslēgties interneta bankai. Šādā veidā panākts, ka personas ievada savu internetbankas lietotāja numuru, personas kodu, kā arī apstiprina krāpnieku sagatavotus pārskaitījumus un kredītu pieteikumus.
Izmantojot no cietušajiem iegūtos internetbankas piekļuves datus, krāpnieki veica pārskaitījumus uz citu banku klientu kontiem, lai vēlāk līdzekļus pārskaitītu uz citiem krāpnieku kontrolē esošiem banku kontiem.
Likumsargi noskaidroja, ka organizētajā noziedzīgajā grupā darbojās piecas personas — visi Latvijas pilsoņi.
Četras personas ikdienā zvanīja un apkrāpa Latvijas valstspiederīgos, savukārt piektā organizēja izkrāpto līdzekļu legalizācijas plūsmas, gan vervējot "naudas mūļus", gan pārvietojot skaidru naudu vai pārsūtot bezskaidru naudu. Šobrīd identificētas vairāk nekā 30 personas, kuras piekritušas par atlīdzību izmanot savus bankas kontus, kā rezultātā krāpnieku grupa varēja iegūt izkrāptos līdzekļus.
Šā gada 3. augustā kriminālprocess nodots kriminālvajāšanas uzsākšanai pēc Krimināllikuma 177. panta trešās daļas un 195. panta trešās daļas attiecībā pret pieciem organizētās noziedzīgas grupas dalībniekiem.
Šobrīd noskaidrots, ka cietuši vismaz 11 Latvijas iedzīvotāji, kuri zaudējuši vairāk nekā 87 256 eiro. Valsts policijas Kibernoziegumu apkarošanas pārvaldes amatpersonas atsevišķā lietvedībā turpinās pirmstiesas izmeklēšanu, lai identificētu un izmeklētu pārējos šīs organizētās noziedzīgās grupas noziegumus.
Telefonkrāpšana pērn bija viens no izplatītākajiem kiberkrāpšanu veidiem, ietekmējot ļoti daudzus Latvijas iedzīvotājus.
Gan šī, gan iepriekš īstenotās starptautiskās operācijas apliecina, cik būtiski ir saglabāt modrību un kritiski izvērtēt aizdomīgus zvanus vai ziņojumus. Ja rodas aizdomas par krāpnieciskām darbībām, nekavējoties jāsazinās ar Valsts policiju un jāinformē sava banka.
Tiesībsargājošās iestādes turpina darbu, lai aizsargātu iedzīvotājus un sauktu noziedzniekus pie atbildības. Valsts policija aicina visus būt uzmanīgiem un neļauties krāpnieku viltībām.
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