Līdz 2028. gada vasaras olimpiskajām spēlēm Losandželosā vēl jāgaida gandrīz divi gadi, taču tās jau tagad iegājušas vesturē. Diemžēl sporta līdzjutējiem nepateicīgā veidā.
Jauni rekordi sasniegti biļešu cenu dēļ, kas ir augstākās olimpisko spēļu vēsturē. Salīdzinājumā ar Parīzes 2024. gada olimpiskajām spēlēm cenas daudzos gadījumos ir vairāk nekā divas reizes augstākas, izraisot pamatotu kritiku un šaubas, vai sporta notikums būs pa kabatai ierindas līdzjutējiem.
Dārgākās biļetes ierasti ir uz atklāšanas ceremoniju un maksā 5519 ASV dolārus (aptuveni 4857 eiro), bet uz noslēgumu tikai nedaudz mazāk – gandrīz 5000 dolāru. Arī populārāko sacensību fināli sasnieguši līdz šim neredzētus cenu griestus. Vīriešu basketbola fināla biļetes augstākajā kategorijā maksā līdz 3350 dolāriem, vieglatlētikas un vingrošanas sacensību fināli – līdz 2461 dolāram, bet peldēšanas fināli – 1860 dolārus.
Spēļu organizatori gan uzsver, ka sacensību vērošana būs pieejama dažādu maciņu biezumu īpašniekiem, jo aptuveni miljons biļešu paredzēts pārdot par simboliskiem 28 dolāriem, bet gandrīz puse visu biļešu cena nepārsniegšot 200 dolārus. Kritiķi gan norādījuši, ka tās pārsvarā ir uz nepopulāriem sporta veidiem un lētākās biļetes jau pirmajās pārdošanas kārtās ir izpirktas, un tagad palikušas tikai no dārgā gala.
Sašutumu izpelnījušies arī papildu izdevumi biļešu iegādē. Sporta medija "ESPN" žurnāliste Holija Rova sociālajos tīklos publiskoja pirkuma čeku, kurā redzams, ka par divām vieglatlētikas vakara sesijas biļetēm 3300 dolāru vērtībā viņai papildus nācās samaksāt vēl 793 dolārus kā pirkuma apkalpošanas maksu. Tas nozīmē gandrīz 24% uzcenojumu, jo izrādījies, ka par dārgākā gala biļetēm arī apkalpošanas maksa ir lielāka, lai gan pakalpojums taču visiem ir vienāds.
Neskatoties uz cenām, interese par biļetēm esot liela, jo oficiālajā izplatītāju sistēmā reģistrējušies interesenti no vairāk nekā 200 valstīm. Organizatori cer pārdot 10,5 miljonus biļešu uz 800 sacensībām, par tām iegūstot 2,5 miljardus dolāru, kas būtu trešdaļa no spēļu kopējām izmaksām.
Arī nesenajā Pasaules kausā futbolā, kas notika ASV, Kanādā un Meksikā, biļešu cena bija rekordaugsta, tomēr cilvēki tās pirka. Tas gan nemaina apgalvojumu, ka modernais sports pārtop par turīgo ļaužu jeb luksusa izklaidi un galvenie rekordi tagad tiek sasniegti nevis stadionos un arēnās, bet biļešu kasēs.
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