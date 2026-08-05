Valsts policija (VP) resoriskā pārbaudē noskaidros situāciju par jūlija beigās kāda vīrieša it kā uzrunātu nepilngadīgu meiteni Jelgavā, apstiprina likumsargi.
Jelgavas Pašvaldības policijas ekipāža, 23. jūlijā, pa rāciju saņemot informāciju no VP, sniedza atbalstu un aizturēja aizdomīgu personu Kārklu un Putnu ielas apkārtnē, kuru pēc tam nodeva VP turpmāko procesuālo darbību veikšanai.
Savukārt VP apliecināja, ka minētajā dienā saņemta informācija par kādu vīrieti Jelgavā, kurš pirmsšķietami uzrunājis nepilngadīgu bērnu. Pārbaudot sākotnējo informāciju, VP sākta resoriskā pārbaude, kuras laikā noskaidrots, ka, iespējams, situācija ir pārprasta, taču precīzi notikušā apstākļi tiks noskaidroti.
Vienlaikus VP, komentējot sociālajos medijos pausto par it kā trešās valsts valstspiederīgā aizturēšanu, norāda, ka vīrietis ir Latvijas valstspiederīgais un viņam ir garīga rakstura veselības problēmas.
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