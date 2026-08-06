Vācijas Leipcigas/Halles lidostā naktī uz trešdienu netālu no Ukrainas lidmašīnas atrasts drons ar sprāgstvielām, un tādēļ lidojumi uz laiku tika apturēti, pavēstīja varasiestādes.
Ar sprāgstvielām un detonatoru aprīkoto dronu atrada lidostas darbinieks. Laikraksts "Bild" ziņo, ka drons ar sprāgstvielām un detonatoru atrasts netālu no Ukrainas kravas lidmašīnas "Antonov". Leipcigas lidosta Vācijas austrumos spēlē svarīgu lomu militāro kravu pārvadājumos, tostarp Vācijas bruņoto spēku un NATO sabiedroto vajadzībām, kā arī kalpo par bāzi Ukrainas aviokompānijai "Antonov Airlines". Lidosta ir arī loģistikas uzņēmuma DHL galvenais mezgls. 2024. gada jūlijā Leipcigas lidostā uzliesmoja sūtījums, pirms to paspēja iekraut DHL kravas lidmašīnā, un drošības dienesti šo gadījumu saista ar Krieviju.
KONTEKSTS
2022. gada 24. februārī Krievijas diktators Vladimirs Putins deva pavēli iebrukt Ukrainā. Putins apgalvoja, ka NATO gatavojas izmantot Ukrainu kā placdarmu agresijai pret Krieviju, lai gan šiem apgalvojumiem nebija pierādījumu. Starptautiskā krimināltiesa (SKT) 2023. gada martā izdeva Putina aresta orderi par nelikumīgu ukraiņu bērnu deportāciju no okupētajām teritorijām Ukrainā.
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