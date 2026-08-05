Valsts drošības dienests (VDD) vērtē Rīgas domes deputātes Mairitas Lūses (P) iesniegumu par sociālajos medijos izplatītu video ar vardarbību pret cilvēkiem ar tumšu ādas krāsu.
VDD apliecināja, ka dienests ir saņēmis Lūses iesniegumu saistībā ar minēto video un sācis tā izvērtēšanu atbilstoši savai kompetencei.
Aģentūras LETA rīcībā esošajā Lūses iesniegumā teikts, ka jūlija beigās sociālajā medijā "threads.com" kontā "atkrieviskolatviju", kas publiskajā telpā ir saistīts ar Rīgas domes deputāti Liānu Langu (NA) un profilā ir norādīta saite uz Langas personīgo blogu "lianalanga.lv", publicēts aptuveni 17 sekundes garš video, kas vēlāk no vietnes izņemts.
Iesniegumā norādīts, ka pievienotajā video baltādains, fiziski spēcīgs vīrietis tiek konsekventi attēlots kā pārāks un dominējošs pār cilvēkiem ar tumšu ādas krāsu. Video arī bijušas vairākas ainas, kurās cilvēki ar tumšu ādas krāsu tiek pazemoti, pakļauti un pret viņiem tiek izmantota vai demonstrēta vardarbība.
Iesniegumā pausts viedoklis, ka video izmantotie rasu apzīmējumi, varas attiecību attēlojums un vardarbības ainas kopā ar tekstu par "ievedamo ārvalstu darbaspēku" rada vēstījumu, kurā cilvēki ar tumšu ādas krāsu un ārvalstu izcelsmes darbinieki tiek attēloti kā mazvērtīgi, nevēlami un pakļaujami fiziskai izrēķināšanās vai izstumšanas rīcībai.
Lūses ieskatā šāds saturs var pārsniegt pieļaujamas politiskas diskusijas vai kritikas robežas par migrācijas un nodarbinātības politiku. Viņa norāda, ka video vēstījums nav vērsts tikai pret konkrētu migrācijas politiku, bet izmanto cilvēku ādas krāsu kā pazemošanas un vardarbības pamatu, radot iespējamu rasu naidu un nesaticību veicinošu vēstījumu.
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