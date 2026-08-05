Jaunā pašmāju grupa "Vienuviet" izdevusi savu otro singlu "Plkst. 3.00". Dziesmas mūzikas autors ir grupas ģitārists Andris Strods, savukārt tekstu radījis Oskars Deigelis, kurš kopā ar sievu Kintiju iedziedājis skaņdarba vokālās partijas.
Kompozīcija ierakstīta producenta Jāņa Narbuta studijā "White Wide Production" — pats Jānis arī piedalījies dziesmas ierakstā, ieskaņojot, galvenokārt, basa partijas un darbojoties pie dziesmas miksēšanas. Ieraksta apstrādes pēdējais posms, jeb māsterings, uzticēts Endželai Nevensai un Janam Pavlikovskim, Londonā.
"Lai arī dziesmas uzmetums manā galvā un dažādās elektroniskajās ierīcēs ir nodzīvojis jau apmēram 10 gadus, atminos, ka melodija pie manis atnāca viegli, bez mokām. Laika gaitā skaņdarbs piedzīvojis vairākas transformācijas, taču Kintijas un Oskara brīnišķīgā balsu savienība to ir pacēlusi pavisam jaunā, man iepriekš necerētā līmenī.
"Plkst. 3.00" raisa visnotaļ saldsērīgu sentimentu, taču tajā pašā laikā to apvij jauna sākuma un nākotnes cerību smarža," par dziesmas tapšanu izsakās Strods.
Skaņdarbā savu artavu pielicis arī čellists Mārtiņš Turss, ar kuru grupa sadarbojusies vairākās topošā albuma dziesmās, kas, cita starpā, solās nākt klajā šī gada rudenī.
Visu trīs grupas dalībnieku muzikālā pieredze pirms "Vienuviet" dibināšanas bijusi visnotaļ atšķirīga — Oskars Deigelis līdz šim kā solists un dziesmu autors darbojies popmūzikā, Kintija Deigele skatuves prasmes apguvusi Lielbritānijā, studējot universitātē, savukārt Andris Strods spēlējis vairākos alternatīvā roka ansambļos.
Deigeļu pāris šogad spēkus izmēģināja arī muzikālajā TV šovā "Koru Kari", un īsi pēc tam indie-folk žanru pārstāvošā apvienība "Vienuviet" iepazīstināja klausītājus ar savu debijas ierakstu "Abi dabā".
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