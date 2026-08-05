Aizvadītajā diennaktī ceļu satiksmes negadījumos Latvijā cietuši 22 cilvēki, no kuriem seši bijuši gājēji, bet trīs — velosipēdisti, liecina Valsts policijas apkopotie dati.
Kopumā reģistrēti 162 ceļu satiksmes negadījumi, un 17 no tiem bijuši ar cietušajiem.
Visvairāk cietušo reģistrēts Rīgas reģionā, kur traumas guvuši 17 cilvēki. Kurzemē, Vidzemē un Latgalē cietušo skaits bijis mazāks un svārstās no viens līdz četriem gadījumiem.
Valsts policija aizturējusi septiņus transportlīdzekļu vadītājus, kuri pieķerti alkohola reibumā vai narkotisko vielu ietekmē, no kuriem pieciem noteikta kriminālatbildība. Rīgas reģionā aizturēti trīs šāda veida pārkāpēji, Kurzemē divi, bet Vidzemē un Latgalē — pa vienam.
Par atļautā braukšanas ātruma pārsniegšanu visā valstī noformēti 237 administratīvā pārkāpuma protokoli. Visvairāk ātruma pārkāpēju pieķerti Vidzemē — 89 gadījumos, kam seko Zemgale ar 64 gadījumiem.
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