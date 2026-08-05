1188.lv sarunu ciklā "Un tā tas sākās" viesojās grāmatas "Astoņas mīlestības" autore un sabiedrības dāma Elita Drāke. Noslēdzot sarunu, Elita Drāķe atbild uz jautājumu, kurš ir bijis skaistākais un emocionālākais brīdis viņas dzīvē. Atbildi viņa zina uzreiz – tas ir saistīts ar brīdi, kad kļuvusi par māti.
Elita Drāķe atzīst – mātes loma ir viens no nozīmīgākajiem notikumiem viņas dzīvē, ko nav iespējams salīdzināt ne ar vienu citu pieredzi. Viņa neslēpj, ka kļūšana par mammu bijis īpašs un grūti aprakstāms mirklis.
“Kad sieviete paliek māte, tas ir tas brīnums. Ka tev no nekurienes parādās vēl kaut kas tavs,” saka Elita.
Viņa atklāj, ka ceļš līdz dēla piedzimšanai nebija viegls, tāpēc šis notikums viņai nozīmējis vēl vairāk. Ilgā gaidīšana tikai pastiprinājusi sajūtas un pateicību par iespēju kļūt par mammu.
“Viņš ļoti ilgi gaidīja, viņš nebija viegli nācis. Un nekas – ne pirms, ne pēc – nav šo sajūtu izmainījis,” atzīst Elita.
Sarunas noslēgumā Elita dalās arī savā skatījumā uz dzīvi un uzsver – cilvēkiem nevajadzētu baidīties izmēģināt ko jaunu un pārkāpt pašiem savas robežas. Viņa pati dzīves laikā ir ļāvusies dažādiem izaicinājumiem – piedalījusies skaistumkonkursos, dziedāšanas konkursos, sarakstījusi grāmatu un pat uzkāpusi Himalajos.
Elita uzskata, ka piepildīta dzīve veidojas ne tikai no lieliem sasniegumiem, bet arī no ikdienas izvēlēm, drosmes rīkoties un spējas novērtēt katru piedzīvoto mirkli.
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