Pēc tam, kad 2026. gada sākumā Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas saņēma informāciju par naudas līdzekļu izspiešanu no trim personām Ludzas novada Kārsavā, Valsts policija uz aizdomu pamata aizturēja divus vīriešus. Vēlāk tika noskaidrota vēl divu vīriešu saistība ar noziedzīgajiem nodarījumiem. Izmeklēšana kriminālprocesā ir pabeigta, un kriminālprocess nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai, informē policijā.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Rēzeknes reģionālās nodaļas amatpersonas uzsāka kriminālprocesu saistībā ar to, ka Ludzas novada Kārsavā 2025. gada beigās un 2026. gada sākumā divi nenoskaidroti vīrieši pret 2004., 1997. un 2003. gadā dzimušo vīriešu gribu iesēdināja viņus automašīnā un vēlāk nodarīja miesas bojājumus. Tika konstatētas gan šautas, gan sistas brūces. Vīrieši no cietušajiem mēģināja izspiest naudas līdzekļus.
Veicot pirmstiesas izmeklēšanu un operatīvās meklēšanas pasākumus, Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes amatpersonas noskaidroja iespējamo vainīgo personu atrašanās vietu. Šā gada janvāra sākumā Kārsavā tika aizturēti 1989. un 1992. gadā dzimuši vīrieši, kuriem tiesa piemēroja apcietinājumu. Aizturētās personas jau iepriekš bija nonākušas Valsts policijas redzeslokā. Turpinot darbu uzsāktajā kriminālprocesā, likumsargi noskaidroja vēl divu personu saistību ar iepriekš minētajiem noziedzīgajiem nodarījumiem.
Tāpat likumsargi veica sankcionētas kratīšanas pie 1989. un 1992. gadā dzimušajiem vīriešiem, kuru laikā atrada dažāda kalibra munīciju un izņēma šaujamieroci.
Izmeklējot šo kriminālprocesu, likumsargi atklāja arī citus noziedzīgus nodarījumus, kas saistīti ar narkotisko vielu, alkohola un šaujamieroču nelikumīgu apriti.
Valsts policijas Latgales reģiona pārvaldes Kriminālpolicijas biroja Rēzeknes reģionālās nodaļas amatpersonas ir pabeigušas izmeklēšanu kriminālprocesā par deviņiem noziedzīgiem nodarījumiem. Šā gada 31. jūlijā kriminālprocess nodots prokuratūrai kriminālvajāšanas uzsākšanai.
Saistībā ar šiem noziedzīgajiem nodarījumiem ir uzsākts kriminālprocess pēc 152. panta otrās daļas par nelikumīgu brīvības atņemšanu, ja tās izdarītas cietušā dzīvībai vai veselībai bīstamā veidā vai ja tās saistītas ar fizisku ciešanu nodarīšanu viņam, vai ja tās ilgušas vairāk par vienu nedēļu, vai ja tās izdarījusi personu grupa pēc iepriekšējas vienošanās, 183. panta otrās daļas par izspiešanu, 132. panta pirmās daļas par draudiem izdarīt slepkavību vai nodarīt smagu miesas bojājumu, ja ir bijis pamats baidīties, ka šie draudi var tikt izpildīti. Tāpat arī pēc Krimināllikuma 126. panta pirmās daļas, proti, par vidēja smaguma miesas bojājuma tīšu nodarīšanu, 233. panta otrās daļas, proti, par šaujamieroča, šaujamieroča būtisko sastāvdaļu, šaujamieroča munīcijas, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises realizēšanu personai, kurai nav attiecīgas atļaujas vai speciālas atļaujas, ja to izdarījusi persona, kurai ir attiecīga realizēšanas atļauja vai speciāla atļauja.
Kriminālprocess uzsākts arī pēc Krimināllikuma 301. panta otrās daļas, par piespiešanu dot nepatiesu liecību, paskaidrojumu, atzinumu un tulkojumu, ja tās saistītas ar vardarbību vai ar vardarbības piedraudējumu, kā arī pēc 315. panta, proti, par neziņošanu, ja ir zināms, ka tiek gatavots vai izdarīts smags vai sevišķi smags noziegums.
Valsts policija atgādina, ka neviena persona netiek uzskatīta par vainīgu, kamēr tās vaina noziedzīga nodarījuma izdarīšanā netiek pierādīta likumā noteiktajā kārtībā.
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