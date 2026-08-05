Jelgavā otrdien pēc gāzes noplūdes kādā dzīvoklī no mājas evakuēti 27 cilvēki, informē Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).
Plkst. 11.31 glābēji devās uz Loka maģistrāli Jelgavā, kur deviņstāvu dzīvojamās mājas septītā stāva dzīvoklī konstatēta gāzes noplūde no gāzes plīts. Ugunsdzēsēji no dzīvokļa izglāba cilvēku, kuru nodeva mediķiem.
Valsts policija notikuma vietā evakuēja 27 cilvēkus.
Plkst. 12.07 VUGD darbs notikuma vietā noslēdzās.
Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, vadi un labības lauks, vieglā automašīna, sausā zāle, koks, meža zemsedze, piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens, logs.
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