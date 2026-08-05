Vakar Siguldas novadā no dīķa izcelts bojā gājis cilvēks, liecina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apkopotā informācija.
Aizvadītajā diennaktī Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests saņēma 59 izsaukumus — 22 uz ugunsgrēku dzēšanu, tai skaitā vienu uz meža ugunsgrēku dzēšanu, 21 uz glābšanas darbiem, bet vēl 16 izsaukumi bija maldinājumi.
Vakar Siguldas novadā no dīķa izcelts bojā gājis cilvēks un nodots Valsts policijas darbiniekiem.
Aizvadītajā diennaktī ugunsdzēsēji devās arī uz izsaukumiem, kuros dega atkritumi, vadi un labības lauks, vieglā automašīna, sausā zāle, koks, meža zemsedze, piededzis bez uzraudzības atstāts ēdiens, logs.
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