Trešdien Latvijā mākoņi daļēji klās debesis, karsēs saule, vietām iespējams īslaicīgs lietus un pērkona negaiss.
Sinoptiķi prognozē, ka gaisa temperatūra paaugstināsies līdz +25..+30 grādiem, par kādu grādu vēsāks laiks saglabāsies vietām Kurzemes piekrastē.
Pūtīs lēns austrumu vējš, kas pāries dienvidu vējā, Kurzemē vējš iegriezīsies no dienvidrietumiem.
Rīgā saule mīsies ar mākoņiem, nokrišņi maz iespējami, pūtīs lēns dienvidaustrumu vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz +28 grādiem.
Atmosfēras spiediens lēnām pazeminās, no rīta tas ir 1015-1018 hektopaskāli jūras līmenī.
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