Eiropas bridža čempionāti piecās dažādās kategorijās Latvijā notiks neatkarīgi no tā, vai tiks piešķirti valsts līdzekļi. Rīga pasākuma rīkošanai piešķīrusi 100 tūkstošus eiro.
Valdība šonedēļ atbalstīja 225 tūkstošu eiro pārdali starptautisku sporta pasākumu atbalstam – uz šo naudu varēs pretendēt konkursa kārtībā.
"Pieteiksimies. Latvijas Nacionālajā sporta padomē (LNSP) iepriekš sniedzām pieteikumu par 200 tūkstošiem, cik saņemsim – redzēsim. Diezgan droši, ka mēs kvalificējamies," cerīgi "Latvijas Avīzei" pauda Latvijas Bridža federācijas valdes priekšsēdētājs Imants Parādnieks, lai gan premjers Andris Kulbergs skeptiski vērtēja valsts naudas piešķiršanas lietderību, tāpat arī Saeimas Sporta apakškomisijas priekšsēdētājs Dāvis Daugavietis.
Turnīri notiks no 27. jūnija līdz 15. jūlijam, vispirms sacentīsies nacionālās un pēc tam – jauniešu komandas. Kopumā pieteikušās 176 komandas un tikai deviņas ir no Latvijas. Kopā ar treneriem, tiesnešiem, līdzjutējiem tiek sagaidīta ap divu tūkstošu ārvalstu viesu ierašanās Rīgā, kas te uzturēsies vismaz nedēļu.
Tiesības rīkot Eiropas bridža čempionātus Latvija ieguva 2024. gadā. Publiski runas par līdzekļu pieprasījumu no valsts budžeta izskanēja pāris nedēļas pirms sacensību sākuma. "Valstī ir savdabīga kārtība. LNSP iesniedzām pieteikumu pagājušā gada jūnijā, izskatīja jūlijā un tika pateikts, ka atbalsta rīkošanu, bet negarantē valsts finansējumu. Darījām visu uz budžeta pieņemšanas procesu. Šajā gadījumā nevajadzētu būt politiskam lēmumam, bet iet kā dižpasākumam, jo mēs prognozējam 15 tūkstošus cilvēknakšu (ārzemnieki reiz pavadīto dienu skaits), bet problēma tā, ka dižpasākumam (noteikumos) nepieciešami vismaz pieci tūkstoši cilvēku un divas naktis, kas veido 10 tūkstošus cilvēknakšu," uzsvēra Parādnieks.
Viņš nepiekrita, ka iespēja pretendēt uz valsts naudu palielinājusies pēc valdības maiņas, ņemot vērā viņa saistību ar Nacionālo apvienību, kas nonākusi koalīcijā. Parādnieks norādīja uz Rīgas Tūrisma un attīstības aģentūras aprēķiniem, ka tiešie ienākumi Rīgas budžetā būs vismaz 270 tūkstoši eiro, bet valsts – līdz pat vienam miljonam, tādējādi ieguldījumi tiks atgūti ar uzviju. Kopējais čempionāta budžets plānots 843 tūkstoši eiro, nepilnus 250 tūkstošus piešķirs Eiropas bridža līga. No Latvijas Investīciju attīstības aģentūras būs līdz 100 tūkstošiem. Rīgas Tehniskā universitāte bez maksas nodrošinās telpas izstāžu centrā "Ķīpsala".
Izvēlies savu soctīklu platformu, lai sekotu LASI.LV: Facebook, X, Bluesky, Draugiem, Threads vai arī Instagram. Pievienojies mūsu lasītāju pulkam, lai saņemtu īpaši tev atlasītu noderīgu, praktisku un aktuālu saturu.
Pieraksties LASI.LV redaktora vēstkopai šeit.
Pieraksties vēstkopai un divas reizes nedēļā saņem padziļinātu LASI.LV galvenā redaktora aktuālo ziņu, kompetentu viedokļu un interesantāko interviju apkopojumu.
Ko tu saņemsi:
- Daudzveidīgus komentārus un kompetentus Latvijas Mediju žurnālistu un autoru viedokļus par aktuālo
- Ekspertu komentārus par dažādiem praktiskiem, noderīgiem tematiem
- Aizraujošus materiālus par vēsturi, psiholoģiju, kultūru
- Gata Šļūkas karikatūru
- Tavā e-pasta kastītē katru ceturtdienu