Jauni satricinājumi pasaules politiskajā arēnā radījuši ievērojamu nenoteiktību energoresursu tirgos.
Tas tiešā veidā sāk atspoguļoties arī Latvijas degvielas uzpildes staciju cenu tablo. ASV un Izraēlas uzbrukuma Irānai un Irānas prettriecienu dēļ šī nedēļa sākās ar strauju naftas un dabasgāzes cenu kāpumu, un analītiķi prognozē arī to turpmāku pieaugumu. Degvielas cenas ir tiešā veidā atkarīgas no starptautiskajiem notikumiem, taču vietējā tirgus dinamiku ietekmē arī iekšējā konkurence starp tirgotājiem. Bet degvielas pircēji autobraucēji dusmojas uz tirgotājiem, ka tie palielina cenas jau senāk iepirktiem krājumiem, tiklīdz kādi satricinājumi notikuši naftas ieguves valstīs un transporta koridoros. Eksperti to skaidro ar tirgotāju vēlmi iecenot nākotnes riskus.
