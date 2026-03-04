Latvijas futbola virslīgas klubi pārziemojuši bez lieliem satricinājumiem un gatavi jaunajai sezonai.
Starta signāls piektdien ar "RFS" mājas spēli pret jaunpienācēju Ogres "United".
Jau divas trofejas
Šī būs virslīgas 35. sezona. Pirms 10 gadiem pirmo reizi par čempioniem kļuva Jūrmalas "Spartaks", pirms 20 – "Ventspils". Abas jau ir vēsture, bet ar 99,9 procentu pārliecību var apgalvot, ka šajā novembrī jauns čempions netiks kronēts. Kā izteikta favorīte sezonu sāks pašreizējā titula glabātāja "Rīga", kas pērn pēc piecu gadu pārtraukuma atgriezās tronī. Viņu iespējas joprojām ir par kārtu lielākas nekā visiem pārējiem un pirms sezonas vienīgie skaļi pauž, ka mērķis ir virslīgas tituls un iekļūšana pamatturnīrā eirokausos. Divas trofejas izcīnītas jau treniņu posmā – Latvijas Superkausā uzvarēta "Auda" (4:1), bet Livonijas kausā pieveikta Igaunijas čempione Tallinas "Flora" (3:0).
Gatavošanās bija ierasti smalka – ar nometnēm Dubaijā un Turcijā. "Visu ieplānoto treniņu procesā paveicām un esam apmierināti," "Latvijas Avīzei" pauda "Rīgas" treneris Mareks Zuntners. "Bija septiņas pārbaudes spēles, vienu atcēlām, jo tikai beigās uzzinājām, ka Superkausu aizvadīsim Turcijā. Katra trofeja patīkama, šie mači ir ar citu saspringumu un mūs vairāk sagatavoja sezonai. Esam domājuši par to, lai pirmajās kārtās neiznāktu zaudēt punktus pret tabulas otrās puses komandām. Tāpēc nedēļu agrāk kā pagājušajā gadā atgriezāmies no Turcijas, lai vairāk laika pavadītu šajos apstākļos, lai futbolisti pierod, jo vairāki Latvijā vēl nebija bijuši. Gatavojām viņus realitātei, laukumiem."
"Rīga" saglabājusi treneru un sastāva kodolu, no aizgājušajiem spēlētājiem Zuntners kā nozīmīgāko izcēla kluba gūto vārtu rekordistu Marko Regžu, kurš pārcēlies uz Čehiju.
Vicečempionei "RFS" arī ir augstākie mērķi, kā allaž pragmatisks darbs, septīto sezonu groži atradīsies Viktora Moroza rokās. Trešās vietas ieguvēja "Liepāja", saglabājot galvenā trenera amatā pērn sezonas laikā ienākušo zviedru Andreasu Almu, cer pabojāt nervus galvaspilsētas kungiem.
"Nosauca par nigeru, gājām kauties"
"Daugavpils" pagājušajā gadā otro reizi pēc kārtas laboja savu rekordu virslīgā un izcīnīja ceturto vietu. Kluba izpilddirektors Nauris Mackevičs pirms šīs sezonas pārāk lielas ilūzijas nelolo: "Patiešām smaga ziema, daudz ļoti aukstu dienu, laukums briesmīgs – slidens, ciets. Trenējāmies tikai Latvijā, pārbaudes spēles arī Igaunijā un Lietuvā.
Skaidrs, ka galvenais iemesls, kāpēc nebraucam uz dienvidiem, ir finansiālais, bet jēga no tādiem braucieniem ir tad, kad komanda ir nokomplektēta.
Mums bieži vien pēdējā brīdī kāds pievienojas. Pagājušajā gadā sastāvs bija daudz spēcīgāks, katrā pozīcijā gandrīz pa diviem spēlētājiem. Protams, ne tik laba līmeņa kā līderiem, bet bija daudz tādu, kas varēja viens otru mainīt. Tagad uz papīra esam krietni vājāki, mazāk spēlētāju. Selekcijas process neizskatās tik labs, bet ir spēlētāji, kurus vēl gaidām, steigā nākas labot situāciju ar Latvijas futbolā daļēji zināmiem kadriem, kuru karjera nav virzījusies tik veiksmīgi. Taču ar to futbols ir skaists, ka var izšaut, daudz ko noteiks pirmās trīs spēles. Kalendārs nepateicīgs – sākam mājās pret "Grobiņu" un tad ir izbraukums pret "Rīgu" un "RFS". Ja sāksim sezonu ar nulle punktiem, noskaņojums nebūs labs."
Komandā mainījusies leģionāru brigāde. No aizbraukušajiem īpašā atmiņā Naurim paliks brits Vasiri Viljamss: "Ļoti spēcīgs centra aizsargs, klasisks britu tips – visas augšējās divcīņas uzvarēs, mēģina pretiniekam palīst zem ādas. Sarežģītākais futbolists rakstura ziņā, kāds man Daugavpilī bijis. Kas tik negadījās, pat gājām kauties ar vietējiem, kuri viņu par nigeru nosauca, bija kautiņi treniņos. Tik daudzas reizes gribēja kaut kur citur aiziet, ko tik neizdomāja, no citu klubu treneriem dzirdēju, ka rakstīja viņiem, lai ņem pie sevis. Tagad spēlē Īrijā, atvadoties teicu – ir bijuši labāki futbolisti, bet pēc pāris gadiem viņus vairs neatceries, tu neko īpašu neizdarīji, taču atmiņā paliksi uz mūžu."
Aukstuma dēļ pārcelts tikai viens treniņš
"Tukuma 2000" galvenais treneris Kristaps Dišlers par gatavošanos skarbajā ziemā nesūkstās, aukstuma dēļ pārcelts tikai viens treniņš, laukums regulāri tīrīts un visu ziemu bijis perfekts – sintētiskais segums nesasalstot, arī no traumām izdevies izvairīties. Komandu pametuši vairāki līderi, tostarp virslīgas ceturtais rezultatīvākais spēlētājs Ingars Pūlis, kurš pārcēlies uz "Liepāju". Vēl vairāk pietrūkšot aizsarga Oskara Vientiesa, kurš nedēļas nogalē debitēja Čehijas pēc spēka otrajā līgā. "Kurš pirms gada ticēja Pūlim? Neviens. Paņēmām, atvērās un atdevām tālāk, šogad mēģināsim citu. Aizsarga pozīcija ir specifiskāka, lielāka nozīme, lai komandu noturētu līmenī. Pagaidām nākamo Pūli mūsu rindās neredzu, no "RFS" īrē ir Ruslans Deružinskis, kurš pagājušajā gadā bija "Super Nova" un "Jelgavā". Iespēja viņam būs," teica Kristaps Dišlers. Jāpiebilst, ka Pūlis jau gatavošanās sākumā guva potītes traumu un joprojām netrenējas.
Pērn tukumnieki ieguva septīto vietu. Dišlera sapnis ir pacīnīties par vietu eirokausos:
"Ar to komandu, kas mums bija pagājušā gada otrajā pusē, varētu cīnīties par četrinieku. Šogad noteikti neesam tādi, ir daudz gados jaunu spēlētāju, bet skatāmies, ka arī citām virslīgas apakšgala komandām lielu izmaiņu nav.
Kuri treneri veiksmīgi saliks, tiem arī būs labāki rezultāti. Mums pirmās četras spēles ir ar tiešajiem konkurentiem, tās daudz ko parādīs." Budžets šosezon nedaudz sarucis.
""RFS" neesmu redzējis, bet "Rīga" izskatās jaudīga, lielas korekcijas nav veikuši. Gribētos, lai arī "Liepāja" cīnās par titulu. Arī pastarīti nevar izkristalizēt. Par mums nav satraukuma, bet redz, arī "Metta" ilgus gadus bija virslīgā, bet šobrīd vairs nav. Ogrei mīnuss, ka diezgan daudz spēlētāju paturējuši no pirmās līgas, neapzinās, ko nozīmē aizvadīt astoņus mačus mēnesī," runājot par favorītiem un pastarīšiem, sprieda Kristaps Dišlers.
Par virslīgu
- Video atkārtojumu sistēma pirmo reizi būs visās spēlēs, tiesa gan, pašlaik norit gatavošanās process un to ieviest paredzēts aprīļa otrajā pusē, līdz tam nebūs nevienā spēlē. Trīs gadiem plānotais finansējums video atkārtojumiem ir 1,1 miljons eiro.
- Virslīgas budžets šogad – 830 tūkstoši eiro (pieaugums par 80 tūkstošiem).
2025. gadā:
- 35 spēles, kuras noslēdzās ar vismaz trīs vārtu pārsvaru, un tas ir par 36 procentiem mazāk nekā gadu iepriekš.
- Latvijas spēlētāji virslīgas klubos pērn bija 56 procenti, ārzemnieki – 44.
- Vidējā apmeklētība – 438 skatītāji (mīnus 9% pret 2024. gadu).
