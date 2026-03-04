Cloudy 2.1 °C
Matemātika suņu saimniekiem: vai Foresto kaklasiksna tiešām ir dārga gada griezumā

Apmaksāts saturs / Latvijas Mediji
2026. gada 04. marts, 00:00
2026. gada 04. marts, 00:00
Foto: dinozoopasaule.lv

Līdz ar pirmajiem pavasara saules stariem, kad gaisa temperatūra sasniedz aptuveni +4 grādus, sāk mosties un barības avotus meklē ērces un citi parazīti, padarot mājdzīvnieku aizsardzību par neatliekamu prioritāti. Kvalitatīva ektoparazītu profilakse ir neatņemama mājdzīvnieku aprūpes sastāvdaļa, jo tā novērš saskarsmi ar bīstamiem infekciju ierosinātājiem, pasargājot suni no smagām blusu un ērču izraisītām veselības komplikācijām.

Par to, kāpēc ilgtermiņa aizsardzība ar Foresto kaklasiksnu ir ekonomiski pamatota izvēle un kā tā palīdz aizsargāt mājdzīvnieku visas sezonas garumā, raksta turpinājumā stāsta Dino Zoo eksperte, veterinārārste Baiba Ševcova.

Kāpēc ilgstošas iedarbības kaklasiksnas ir labākā aizsardzība pret ērcēm un blusām?

Ilgstoša un nepārtraukta aizsardzība nodrošina, ka mājdzīvnieka organisms ir pasargāts visā parazītu aktivitātes sezonā, nepieļaujot bīstamus pārrāvumus profilakses ciklā. Šāda pieeja novērš riskus, kas rodas, ja tiek aizmirsts par kārtējo ikmēneša apstrādi, tādējādi garantējot mīluļa drošību ilgtermiņā. 

Kā izcils risinājums ilgstošai aizsardzībai ir saimnieku vidū iecienītās Foresto pretparazītu kaklasiksnas. Tās nodrošina drošu profilaksi līdz pat 8 mēnešu garumā un iedarbojas uz parazītiem dažādās to attīstības stadijās. Šī tehnoloģija ļauj efektīvi risināt vairākus drošības jautājumus, kas ir svarīgi sekmīgai parazītu apkarošanai.  

●       Visaptveroša iedarbība: kaklasiksna ne tikai atbaida un nonāvē pieaugušas ērces un blusas, bet arī iedarbojas uz to kāpuriem, tādējādi pārtraucot parazītu dzīves ciklu un mazinot invāzijas risku mājoklī;

●       Spēcīgs repelentais efekts: sastāvā esošās vielas iedarbojas pirms parazīta kodiena, neļaujot ērcēm piesūkties, kas ir būtiski transmisīvo slimību, piemēram, babeziozes vai Laima slimības, novēršanai;

●       Ūdensizturība un noturība: aktīvās vielas glabājas dzīvnieka ādas lipīdu slānī, tādēļ aizsardzība saglabājas pat pēc peldēm vai ilgstošām pastaigām lietū, neprasot tūlītēju līdzekļa atjaunošanu;

●       Lietošanas drošība un ērtums: tehnoloģija nodrošina vienmērīgu aktīvo vielu izdalīšanos nelielās devās, padarot lietošanu vienkāršu un pasargājot no riska nokavēt kārtējo mīluļa apstrādes termiņu. 

Izvēloties un savstarpēji apvienojot dažādus pretparazītu līdzekļus suņiem, saimniekiem ir jāpārliecinās par preparātu farmakoloģisko saderību. Noteikti nedrīkst  vienlaikus lietot vairākus ķīmiskos līdzekļus ar identiskām aktīvajām vielām, jo tas var radīt nevēlamu toksisko slodzi dzīvnieka organismam. Profesionāla pieeja paredz, ka ilgstošas iedarbības pretparazītu kaklasiksna kalpo kā stabila aizsardzības bāze visas sezonas garumā. 

Profilaktiskos nolūkos saimnieks var papildināt aizsardzību ar drošiem risinājumiem pirms došanās īpaši bīstamās zonās, piemēram, mežā, garā zālē vai purvainos apvidos. Šādos gadījumos var izmantot dabīgus repelentus pūšamā veidā vai Tickless ultraskaņas ierīces, kas raida cilvēkiem un dzīvniekiem nedzirdamus impulsus, tā traucējot parazītu orientēšanās spējas.

Kāpēc Foresto pretparazītu kaklasiksnas ir ekonomiska izvēle?

Foto: dinozoopasaule.lv

Foresto ilgstošā iedarbība un efektivitāte tieši samazina mīluļa pretparazītu profilakses izmaksas, jo viena kaklasiksna nodrošina aizsardzību līdz pat astoņiem mēnešiem, aizstājot vairākus iepakojumus ikmēneša pilienu vai tablešu. Aprēķinot mēneša vidējo izmaksu pozīciju, kļūst redzams, ka sākotnēji dārgāks pirkums patiesībā ir finansiāli izdevīgāks nekā regulāra īstermiņa preparātu iegāde. 

●       Zemākas mēneša izmaksas: sadalot vienas kaklasiksnas cenu uz astoņiem mēnešiem, izmaksas parasti ir zemākas nekā viena kvalitatīva pilienu iepakojuma vai tabletes cena;

●       Laika ekonomija: izpaliek nepieciešamība pēc ikmēneša braucieniem uz aptieku vai pastāvīgiem pasūtījumiem internetā, kas ilgtermiņā prasa gan laiku, gan papildu piegādes izdevumus;

●       Medicīnisko izdevumu profilakse: stabila aizsardzība pasargā no neplānotiem un bieži vien ļoti augstiem veterinārārsta rēķiniem par asins analīzēm vai ārstēšanu, ja mīlulis inficējas no parazīta kodiena;

●       Nemainīga iedarbība: atšķirībā no citiem līdzekļiem, kuru darbība mazinās pirms mēneša beigām, Foresto kaklasiksnas tehnoloģija nodrošina nemainīgu aizsardzību līdz pēdējai lietošanas dienai, neprasot papildu "drošības" devas. 

Izvēloties pretparazītu kaklasiksnu, ir vērts pievērst uzmanību arī citiem zīmoliem, piemēram, Kiltix vai Beaphar, kas piedāvā atšķirīgus darbības mehānismus un ilgumu. Tomēr tieši Foresto izceļas ar unikālo polimēru matricu, kas garantē nemainīgu aktīvo vielu koncentrāciju visā lietošanas laikā, tādējādi izvairoties no lieka riska sezonas vidū, kad parazītu aktivitāte ir visaugstākā.

Vai Foresto kaklasiksna ir piemērots risinājums ikvienam mājdzīvniekam?

Lai gan šī kaklasiksna ir droša un efektīva lielākajai daļai mīluļu, tās lietošana nav pieļaujama kucēniem līdz 7 nedēļu vecumam un kaķēniem līdz 10 nedēļu vecumam. Tāpat no šāda risinājuma jāvairās dzīvniekiem ar zināmu paaugstinātu jutību pret aktīvajām vielām vai mātītēm mazuļu barošanas un grūsnības periodā, kad par piemērotāko aizsardzību jākonsultējas ar veterinārārstu. 

Izvēloties šo aizsardzības veidu, jāsaprot specifiskie drošības un lietošanas nosacījumi: 

●       Drošības mehānisms kaķiem: siksna ir aprīkota ar divpakāpju drošības sistēmu – troses mehānismu un vājo vietu, kas ļauj siksnai pašai atvērties vai pārtrūkt, ja mīlulis pastaigas vai rotaļu laikā aizķeras aiz zara vai žoga;

●       Komforts: atšķirībā no daudziem citiem repelentiem, šī siksna neizdala nepatīkamu aromātu un siksnas garumu iespējams viegli regulēt, nogriežot lieko daļu;

●       Individuāla piemērotība: gadījumos, ja dzīvniekam ir ļoti jutīga āda vai brūces kakla rajonā, siksnu nedrīkst lietot līdz pilnīgai ādas sadzīšanai;

●       Iedarbības laiks: jārēķinās, ka maksimālā efektivitāte pret ērcēm tiek sasniegta aptuveni divu dienu laikā pēc uzlikšanas, tādēļ mīlulim jāpielāgo papildu aizsardzība vai jāizvairās no bīstamām zonām uzreiz pēc pirkuma. 

Saimniekiem, kuriem mājās mīt arī istabas kaķi, jāsaprot, ka parazītus telpās nejauši var ienest arī suns pēc pastaigas vai cilvēks ar apaviem. Tāpēc pretparazītu līdzekļi kaķiem ir jālieto profilaktiski arī tad, ja dzīvnieks nekad nepamet telpas. Šādos gadījumos var izvēlēties kaklā pilināmos pilienus vai dabīgās alternatīvas, piemēram, no zīmola Beaphar.

Atrodi drošāko aizsardzību savam mīlulim Dino Zoo veikalos!

Foresto un citus augstākās kvalitātes pretparazītu līdzekļus sava mīluļa aizsardzībai visas sezonas garumā iegādājies dinozoo.lv vai Dino Zoo veikalos un aptiekās visā Latvijā. Izvēlies profesionālu aizsardzību savam četrkājainajam draugam un Tu vari būt drošs, ka katra kopīgā pastaiga mežā vai pļavā nesīs tikai prieku, nevis liekas raizes par parazītu radīto apdraudējumu! 

